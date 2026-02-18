 TotalAV, uno dei migliori antivirus, è in SUPER sconto: costa 90€ in meno
TotalAV, uno dei migliori antivirus, è in SUPER sconto: costa 90€ in meno

TotalAV si conferma uno degli antivirus migliori in commercio. Il momento giusto per averlo è questo: costa solo 39 euro per un anno.
Tra le promozioni più rilevanti del momento nel campo della cybersecurity troviamo quella dedicata a TotalAV Internet Security, l’ultima versione del noto software antivirus.

Grazie allo sconto attivo, il prezzo per il primo anno scende a 39 euro invece dei consueti 129 euro.

Un’occasione interessante per chi vuole aumentare considerevolmente la protezione dei propri dispositivi senza spendere troppo. Detto questo, vediamo nel dettaglio le funzionalità di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Sicurezza avanzata su tutti i tuoi dispositivi con TotalAV

TotalAV garantisce un monitoraggio costante contro virus, malware e altre minacce digitali, offrendo al tempo stesso strumenti dedicati alla tutela dell’identità online e alla sicurezza degli acquisti su Internet. Il software è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, così da poter difendere diversi dispositivi con un’unica soluzione.

Una volta installato, il sistema controlla in tempo reale download, file eseguibili e nuove installazioni per individuare eventuali rischi. Nei test indipendenti ha ottenuto risultati molto positivi soprattutto nella rimozione dei malware, confermandosi tra le opzioni più affidabili della categoria.

Tra le funzioni aggiuntive troviamo anche il blocco delle pubblicità invasive durante la navigazione e la possibilità di pianificare scansioni automatiche, così da mantenere il sistema sempre sotto controllo senza interventi manuali.

Da menzionare anche il tool di ottimizzazione del PC incluso, che ne velocizza le prestazioni liberando spazio su disco, e le cinque licenze aggiuntive con cui proteggere contemporaneamente più dispositivi.

La promozione attuale, che riduce il costo del pacchetto del 70% è disponibile solo per un periodo limitato sulla pagina dedicata all’offerta. Inoltre, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni per chi desidera testare il servizio senza rischi.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 feb 2026

Link copiato negli appunti

Edoardo D'amato
18 feb 2026
