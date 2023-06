Tour de France: come guardare la diretta sempre e ovunque

L’edizione 110 del Tour de France è pronta alla partenza. Quest’anno la prima tappa sarà a Bilbao invece che in Francia. Non possiamo parlare di novità assoluta, tuttavia è importante specificarlo perché anche la seconda sarà interamente percorsa nei Paesi Baschi mentre la terza solo in parte con arrivo programmato in Francia a Bayonne. Come puoi vedere questa gara a tappe in diretta streaming?

La prima soluzione che ti consigliamo, per noi anche la più completa, è DAZN, oggi a un prezzo speciale di 29,99 euro al mese con soluzione annuale. Il vantaggio di scegliere DAZN è che non hai solo il grande ciclismo, ma puoi anche vedere in diretta esclusiva Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La seconda soluzione, invece, è Eurosport che con 7,99 euro al mese ti offre tutto il suo palinsesto sportivo. La terza soluzione è Discovery+ Sport anch’essa a 7,99 euro al mese con inclusi tantissimi sport, come Olimpiade, WWE, Rugby e tanto altro, e anche contenuti interessanti come serie TV, show e docuserie. Infine, gratuitamente, puoi anche vedere il Tour de France su Rai Play, la piattaforma di streaming gestita dalla Rai.

Tour de France: come assicurarti uno streaming perfetto

Scegliendo di seguire il Tour de France in streaming potresti trovarti a dover sopportare fastidiosi rallentamenti causati da traffico intenso, limitazioni imposte dal tuo operatore, scarsa qualità della rete dati. Ovviamente i miracoli non esistono, ma se vuoi assicurarti uno streaming senza disconnessioni e con una qualità di immagine ottimale devi affidarti a NordVPN. Grazie ai suoi server hai sempre una larghezza di banda illimitata su cui contare.

Inoltre, se ti trovi all’estero, puoi sempre accedere ai tuoi contenuti preferiti come se fossi in Italia. Infatti, hai oltre 5700 server di proprietà NordVPN tra cui scegliere per cambiare la tua posizione virtuale. Perciò se sei in viaggio, con questa VPN puoi sempre figurare in Italia e così guardare in diretta La Grande Boucle aggirando i blocchi regionali.

Calendario e protagonisti de La Grande Boucle

Vediamo subito il calendario completo dell’edizione numero 110 del Tour de France con le sue 21 tappe, da sabato 1 luglio a domenica 3 luglio 2023:

Prima tappa : sabato 1 luglio Bilbao – Bilbao 182 km

: sabato 1 luglio Bilbao – Bilbao 182 km Seconda tappa : domenica 2 luglio Vitoria-Gasteiz – San Sebastián 208,9 km

: domenica 2 luglio Vitoria-Gasteiz – San Sebastián 208,9 km Terza tappa : lunedì 3 luglio Amorebieta-Etxano – Bayonne 187,4 km

: lunedì 3 luglio Amorebieta-Etxano – Bayonne 187,4 km Quarta tappa : martedì 4 luglio Dax – Nogaro 181,8 km

: martedì 4 luglio Dax – Nogaro 181,8 km Quinta tappa : mercoledì 5 luglio Pau – Laruns 162,7 km

: mercoledì 5 luglio Pau – Laruns 162,7 km Sesta tappa : giovedì 6 luglio Tarbes – Cauterets-Cambasque 144,9 km

: giovedì 6 luglio Tarbes – Cauterets-Cambasque 144,9 km Settima tappa : venerdì 7 luglio Mont-de-Marsan – Bordeaux 169,9 km

: venerdì 7 luglio Mont-de-Marsan – Bordeaux 169,9 km Ottava tappa : sabato 8 luglio Libourne – Limoges 200,7 km

: sabato 8 luglio Libourne – Limoges 200,7 km Nona tappa : domenica 9 luglio Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 182,4 km

: domenica 9 luglio Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 182,4 km Riposo : lunedì 10 luglio Clermont-Ferrand

: lunedì 10 luglio Clermont-Ferrand Decima tappa : martedì 11 luglio Vulcania – Issoire 167,2 km

: martedì 11 luglio Vulcania – Issoire 167,2 km Undicesima tappa : mercoledì 12 luglio Clermont-Ferrand – Moulins 179,8 km

: mercoledì 12 luglio Clermont-Ferrand – Moulins 179,8 km Dodicesima tappa : giovedì 13 luglio Roanne – Belleville-en-Beaujolais 168,8 km

: giovedì 13 luglio Roanne – Belleville-en-Beaujolais 168,8 km Tredicesima tappa : venerdì 14 luglio Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier 137,8 km

: venerdì 14 luglio Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier 137,8 km Quattordicesima tappa : sabato 15 luglio Annemasse – Morzine 151,8 km

: sabato 15 luglio Annemasse – Morzine 151,8 km Quindicesima tappa : domenica 16 luglio Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc 179 km

: domenica 16 luglio Les Gets – Saint-Gervais Mont Blanc 179 km Riposo : lunedì 17 luglio Saint-Gervais Mont Blanc

: lunedì 17 luglio Saint-Gervais Mont Blanc Sedicesima tappa : martedì 18 luglio Passy – Combloux 22,4 km Cronometro

: martedì 18 luglio Passy – Combloux 22,4 km Cronometro Diciassettesima tappa : mercoledì 19 luglio Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel 165,7 km

: mercoledì 19 luglio Saint-Gervais Mont Blanc – Courchevel 165,7 km Diciottesima tappa : giovedì 20 luglio Moûtiers – Bourg-en-Bresse 184,9 km

: giovedì 20 luglio Moûtiers – Bourg-en-Bresse 184,9 km Diciannovesima tappa : venerdì 21 luglio Moirans-en-Montagne-Poligny 172,8 km

: venerdì 21 luglio Moirans-en-Montagne-Poligny 172,8 km Ventesima tappa : sabato 22 luglio Belfort – Le Markstein 133,5 km

: sabato 22 luglio Belfort – Le Markstein 133,5 km Ventunesima tappa: domenica 23 luglio Saint-Quentin-en-Yvelins – Paris (Champs-Élysées) 115,1

Ecco tutti i protagonisti di questa edizione 2023:

AG2R – Van Avermaet

– Van Avermaet Alpecin – Van der Poel

– Van der Poel Astana – Cavendish

– Cavendish Bahrain – Mohoric

– Mohoric Bora – Hindley

– Hindley Cofidis – Izagirre

– Izagirre EF – Uran, Carapaz

– Uran, Carapaz FDJ – Gaudu, Pinot

– Gaudu, Pinot Ineos – Kwiatkowski, Bernal

– Kwiatkowski, Bernal Intermarché – Rui Costa

– Rui Costa Jumbo-Visma – Vingegaard, Van Aert

– Vingegaard, Van Aert Movistar – Mas

– Mas Quick Step – Jakobsen, Alaphilippe

– Jakobsen, Alaphilippe Arkea Samsic – Champoussin

– Champoussin Jayco Alula – S. Yates

– S. Yates DSM – Bardet

– Bardet Lidl Trek – Mollema, Ciccone, Gallopin

– Mollema, Ciccone, Gallopin UAE – Pogacar, A. Yates, Majka

– Pogacar, A. Yates, Majka Lotto – Ewan

– Ewan Total Energies – Sagan

– Sagan Uno X – Kristoff

– Kristoff Israel – Nizzolo

