Tour Eiffel in versione LEGO: enorme e bellissima

È il set LEGO più alto mai realizzato, con i suoi 10.001 pezzi per 149 centimetri (57×57 centimetri alla base). La versione della Tour Eiffel a mattoncini è ufficiale. Il monumento più famoso di Parigi è riprodotto in ogni dettagli con archi, supporti, controvenature e ringhiere, senza dimenticare piattaforme di osservazione e ascensori, fino alla bandiera francese che sventola in cima. Lo spiazzo sottostante è inoltre animato da lampioni, panchine, alberi e arbusti, ma nessuno vita di popolarlo con personaggi e minifigure.

LEGO l’ha fatto grossa: ecco la Tour Eiffel

Il modello si compone di quattro sezioni, così da rendere più semplice eventualmente smontarla e spostarla. Non è stato reso noto il peso complessivo, ma non fatichiamo a immaginare sia importante. La disponibilità del prodotto è già stata annunciata a partire da venerdì 25 novembre (con tutta probabilità non finirà tra le offerte del Black Friday), sia nei negozi fisici sia attraverso lo store ufficiale del brand. Purtroppo, la spesa è tutt’altro che contenuta: sarà in vendita al prezzo di 629,99 euro.

Completata nel 1889 in tempo per l’esposizione universale ospitata dalla capitale francese, prende il nome di Gustave Eiffel, ingegnere e imprenditore a capo dell’omonima azienda parigina specializzata nella costruzione di ponti e architetture in metallo. La progettazione fu affidata a Koechlin, Nouguier e Sauvestre. All’epoca fu oggetto di infinite polemiche, vilipendi e tentativi di bloccarne la realizzazione. È stata definita priva di qualsiasi senso artistico oltre che senza né bellezza né stile .

La torre è visitata da circa 7 milioni di turisti ogni anno. La sua altezza supera i 312 metri e al suo interno viaggiano otto ascensori. Il set 10307 di LEGO dedicato al monumento è consigliato per appassionati da 18 anni in su.

