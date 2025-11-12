Toy Story 5: chi ha paura di un tablet?

Cosa stanno guardando così preoccupati, Woody e Buzz, nell’anteprima del teaser trailer dedicato a Toy Story 5? Un tablet, più precisamente Lilypad, che nella versione originale del cortometraggio avrà la voce dell’attrice Greta Lee (Russian Doll, Tron: Ares).

Il tablet Lilypad sarà l’antagonista di Toy Story 5

La descrizione lascia pochi dubbi su quello che sarà il focus narrativo: L’era dei giocattoli è finita? . Vedremo i giocattoli alle prese con l’arrivo di un dispositivo tecnologico, subito capace di attirare l’attenzione di una bambina di otto anni come Bonnie.

Il tablet a forma di rana è protagonista, o meglio antagonista, anche nella prima locandina pubblicata per Toy Story 5.

Il rapporto dei bambini con la tecnologia è un tema delicato, che i genitori conoscono molto bene e che anche il mondo della scuola ha provato ad affrontare, spesso con modalità discutibili. Quasi certamente, il film d’animazione proverà a farlo con strumenti diversi.

Gli INXS presto in tendenza su TikTok

Come sempre accade nei lungometraggi Pixar e nelle produzioni Disney, nulla è lasciato al caso. Nemmeno la colonna sonora, che in questo caso pesca dalla fine degli anni ’80 con il brano Never Tear Us Apart degli INXS, tratto dal sesto album in studio Kick. Una power ballad composta dal tastierista Andrew Farriss sulla ritmica di un valzer viennese, farcita da sintetizzatori, un arpeggio di chitarra entrato nella storia e un solo di sax sul finale. Qualcosa ci dice che la band australiana sta per entrare in rotazione su TikTok.

È già stata fissata la data di uscita per Toy Story 5: arriverà nelle sale italiane nel giugno 2026. Allora saranno trascorsi ben sei anni dal capitolo precedente, il più grande successo al botteghino per la saga (e alla posizione 41 nella storia del cinema), capace di raccogliere oltre 1,07 miliardi di dollari, più di Aladdin, Lilo & Stitch e Jurassic Park.