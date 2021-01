TP-Link: Ripetitore WiFi di design su Amazon a 49 euro

Tra i ripetitori di segnale disponibili su Amazon, spicca il design di questo TP-Link AC1200 a 49,21€. Si tratta di un modello con presa integrata, che aumenta la portata del segnale WiFi e gestisce reti veloci fino a 1200 Mbps.

La connessione alla corrente avviene tramite presa Schuko. Al centro è presente il pulsante WPS per la connessione al router, attorno al quale un LED circolare indica l’efficienza della connessione. La luce blu garantisce una copertura adeguata del segnale WiFi, mentre la luce rossa indica una distanza eccessiva tra il router e l’access point, in questo modo è possibile posizionare al meglio il dispositivo TP-Link per una connessione stabile e performante in ogni angolo della casa.

TP-Link: Porta Ethernet e WiFi Dual Band

Sul lato destro è disponibile una presa Ethernet LAN, che svolge una duplice funzione. Se il TP-Link è configurato in modalità Access Point permette di trasmettere via WiFi una connessione cablata, mentre se si imposta la funzione Extender, è possibile collegare un PC tramite LAN direttamente al ripetitore, veicolando una connessione senza fili attraverso il cavo.

Il ripetitore di segnale TP-Link ha un design moderno ed elegante e l’antenna ad arco assicura una copertura elevata. L’access point gestisce sia le connessioni WiFi a 2.4 GHz che i più moderni segnali a 5 GHz, nel caso il modem/router ne sia dotato.

Oggi su Amazon è possibile acquistare questo particolare range extender di TP-Link al prezzo di 49,21€, una cifra adeguata alle caratteristiche tecniche del prodotto. È disponibile la spedizione espressa per gli abbonati ad Amazon Prime, con consegna garantita entro 2 giorni lavorativi.