Tracciamento ISP: come evitarlo con questa soluzione

Molto probabilmente già lo sai, tutti noi veniamo monitorati costantemente quando siamo connessi e navighiamo online. Il tracciamento delle nostre attività online parte prima di tutto dal nostro Internet Provider (ISP) che tiene traccia di tutto ciò che facciamo. Uno degli aspetti più controversi per molti utenti e in molti Paesi è che questi possono condividere tali informazioni con enti di terze parti.

Si tratta di enti governativi, inserzionisti, agenzie investigative e molto altro ancora. Come puoi evitare che tutto ciò avvenga, tra l’altro a tua insaputa e senza il tuo consenso? Attiva oggi stesso NordVPN. Grazie a questa soluzione immediata e molto pratica ottieni fin da subito una connessione dati completamente invisibile. Infatti, i suoi server forniscono un tunnel criptato ai tuoi dispositivi.

In pratica, tutte le informazioni che entrano ed escono durante navigazione, streaming, gaming, download e altro, vengono rese anonime e illeggibili a terzi se non al diretto interessato. Questo evita il tracciamento dei tuoi dati e delle tue preferenze come cronologia, acquisti, dettagli di pagamento, dati sensibili, durata delle sezioni e larghezza di banda utilizzata.

Tracciamento: scegli la privacy e blocca i curiosi

Internet è un mondo pieno di curiosi. Non sono solo gli ISP a monitorare le tue attività online. Ci sono tantissimi curiosi più o meno pericolosi che lo fanno. Ad approfittare delle informazioni risultanti dal tracciamento online abbiamo anche aziende commerciali importanti e cybercriminali. Ecco perché è fondamentale scegliere NordVPN per i propri dispositivi.

NordVPN offre un sistema avanzato che ti protegge da qualsiasi forma di attacco informatico. Ad esempio hai attivo un anti-malware in grado di fermare qualsiasi infezione reale e presunta derivante dal download di materiale pericoloso e da link di phishing. A questo si aggiunge anche la fornitura di un Indirizzo IP differente dal proprio per garantire il massimo anonimato.

