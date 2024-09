Trading online: attenzione ai siti fantasma

Spesso sponsorizzati come la soluzione perfetta per un’entrata extra sicura, proposte di trading online sono invece dei siti fantasma particolarmente pericolosi. Realizzati da veri e propri criminali, hanno l’obiettivo di rubare il denaro degli utenti che cadono nella loro trappola. Purtroppo il web è pieno di queste minacce.

Recentemente è stato scoperto un sito fantasma di trading online proprio nel nostro Paese. Nel palermitano, un sito che prometteva soldi facili ha pubblicato nella Home Page la foto della Casa di Carta, la nota serie TV Netflix. Il messaggio è chiaro: se hai versato dei soldi pensando di ricevere dei ricavi ora non ci sono più.

Una truffa vera e propria che si aggiunge a tutte quelle in vigore oggi. In questi giorni sta girando una mail con un falso sondaggio Esselunga che regalerebbe un set Tupperware. Purtroppo questi tipi di raggiri stanno aumentando sempre di più e con essi anche il numero delle vittime.

Trading online su siti fantasma: come riconoscere questa truffa

A tutti può succedere di trovarsi davanti a una pubblicità o a una mail che propone guadagni importanti e sicuri. Le nuove truffe di trading online fingono di fornire strumenti a supporto che matematicamente fanno guadagnare, ma in realtà si tratta di veri e propri siti fantasma.

Questo vuol dire che probabilmente i grafici a video dimostrano anche che il tuo portafoglio sta crescendo, ma in realtà è tutta una finzione. I soldi versati per l’investimento sono già lontani e non esistono più. Questo è quello che è successo a chi ha scelto il sito ora scomparso nel palermitano.

Per riconoscere queste truffe è necessario non lasciarsi ingannare da proposte di guadagni facili. Il trading online è una cosa seria, per questo è importante non affidarsi a siti sconosciuti che potrebbero rivelarsi fantasma, ma a servizi ufficiali e registrati.