Traffico Internet aumentato del 17% nel 2024

Cloudflare ha pubblicato il report sui trend di Internet nel 2024 che considerata diverse metriche a livello globale e nazionale/regionale. L’azienda californiana, accusata in Italia di favorire la pirateria online, ha rilevato un aumento del traffico in generale e confermato il dominio di Google con il suo motore di ricerca e Chrome.

Principali dati del Cloudflare Radar Year in Review

I dati sono stati rilevati dalla rete di Cloudflare che raggiunge oltre 330 città in oltre 120 paesi e gestisce oltre 63 milioni di richieste HTTP/HTTPS al secondo e oltre 42 milioni di richieste DNS al secondo. Alla fine di novembre è stato rilevato un aumento medio del traffico Internet globale del 17,2% (bot esclusi) rispetto alla seconda settimana di gennaio. In Italia è stato registrato un aumento del 22,8%.

Il traffico proveniente da Starlink è cresciuto di 3,3 volte nel 2024. Il crawler di Google (Googlebot) è responsabile del maggior numero di richieste a Cloudflare. Il motore di ricerca dell’azienda di Mountain View è ovviamente il servizio più utilizzato al mondo (88,5%). Seguono Facebook, Apple, TikTok, AWS, Microsoft, Instagram, YouTube, Amazon e WhatsApp. ChatGPT occupa il primo posto tra i servizi AI.

Il 67,4% del traffico mobile proviene dai dispositivi Android (in 29 paesi supera il 90%). Google domina anche il mercato dei browser con Chrome (65,8%) su Windows, macOS e Android. Su iOS lascia invece il posto a Safari (81,7%).

Nel 2024 sono state registrate 225 interruzioni di accesso ad Internet, la maggioranza delle quali (116) avvenute su ordini dei governi. Le connessioni più veloci sono in Spagna con una media in download con 292,6 Mbps e in upload di 192,6 Mbps.