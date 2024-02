Trasferimenti senza limiti con Revolut Premium: invia denaro a chiunque in pochi clic

Vuoi sapere come puoi inviare denaro ovunque nel mondo in totale libertà e con la massima facilità? Il mezzo per farlo si chiama Revolut Premium, una carta conto che ti consente di farlo in pochi clic.

Se la richiedi in questo periodo, puoi approfittare della promo esclusiva soltanto per i nuovi clienti: utilizzo gratuito di tutte le funzionalità del piano Premium per 3 mesi.

Insomma, il set completo di funzionalità ti sta aspettando! Devi soltanto inserire il tuo numero di cellulare all’interno del campo presente nella pagina ufficiale e seguire la procedura guidata. Una volta completata, riceverai un link per scaricare l’app da PlayStore o AppStore.

Una volta aperta l’app, devi seguire la procedura di registrazione e, quando ti verrà chiesto di passare a Premium, devi confermare. In questo modo, ha inizio la tua prova gratuita.

Il rinnovo avverrà in automatico alla fine del periodo di prova, scegliendo liberamente di continuare o disattivare il servizio.

Revolut Premium: libertà finanziaria in pochi passi

Revolut Premium ti consente di inviare denaro verso più di 60 paesi. Tramite l’interfaccia intuitiva dell’app, puoi sospendere facilmente gli abbonamenti attivi sul tuo conto ed effettuare transazioni nella valuta locale se ti trovi all’estero al tasso di cambio più vantaggioso.

Inoltre, se prenoti un hotel in qualsiasi Paese del mondo, potrai ottenere interessanti percentuali di cashback.

Con la carta, potrai effettuare diverse operazioni, tra cui prelievi presso gli ATM, acquisti online e nei negozi fisici e pagamenti di bollette. Inoltre, per rendere più semplici le transazioni, puoi collegarla ai wallet digitali più diffusi, come Google Pay o Apple Pay. In questo modo, potrai pagare tramite lo smartphone o lo smartwatch.

Infine, tramite l’app di Revolut potrai tenere sotto controllo tutte le tue transazioni, in modo da poter gestire in modo oculato il tuo denaro. Cosa aspetti? Clicca sul bottone qui sotto e registrati a Revolut Premium.

Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione