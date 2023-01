Trasferire denaro con Wise: quanto conviene?

Fino a non molto tempo fa, trasferire denaro all’estero rappresentava un incubo finanziario e logistico.

Indipendentemente dal mezzo usato per il trasferimento, commissioni elevate e lunghi ritardi erano sempre presenti.

Oggi, invece, grazie al progredire della tecnologia, si possono trasferire fondi all’estero con un semplice clic in modo rapido ed economico. Una delle migliori piattaforme a far questo è senza dubbio Wise.

Quando fu lanciata nel 2011, i fondatori di Wise avevano come obiettivo quello di rivoluzionare il settore dei pagamenti transfrontalieri, nella misura in cui volevano offrire commissioni di cambio più competitive agli utenti abituali.

Wise: perché conviene per trasferire denaro?

Wise è una piattaforma conveniente per trasferire denaro in quanto offre ai propri clienti tassi di cambio medi, che sono in netto contrasto con le altre istituzioni finanziarie, le quali solitamente aggiungono una percentuale al tasso di mercato ottenuto.

Ciò spiega perché la piattaforma Wise è molto popolare. In effetti, ha più di 15 milioni di clienti in tutto il mondo, consentendo ogni mese trasferimenti internazionali di denaro pari a 4 miliardi di dollari, con un risparmio per i clienti sulle commissioni veramente notevole.

Per creare un profilo Wise basta accedere in questa pagina. Una volta fatto questo, si può iniziare il trasferimento di denaro.

Se si vuole inviare denaro dall’Italia negli USA a un parente o amico, bisogna selezionare le due valute EUR e USD.

Successivamente, è necessario inserire i dettagli del conto bancario della persona a cui si desidera inviare denaro, tra cui l’IBAN, e un numero di riferimento a propria scelta.

Wise chiederà poi il tipo di pagamento a scelta tra bonifico bancario, carta di debito o credito. Una volta effettuato il trasferimento richiesto, Wise avviserà via e-mail non appena i fondi saranno stati ricevuti.

Per quanto riguarda i tempi d’attesa per il trasferimento di denaro, dipende da diversi fattori, come il Paese del mittente e quello del destinatario. In linea generale, però, si può dire che nella maggior parte dei casi occorrono 2 giorni lavorativi.

