Trasferire soldi a un amico in modo facile? Con Wise si può

A tutti noi è capitato una volta nella vita di cenare fuori senza portarsi dietro del denaro contante. Fatto sta che, in una circostanza del genere, siamo costretti a chiedere a un amico di pagare il conto per noi.

Se dovessimo, poi, decidere di restituirgli immediatamente la somma pagata tramite bonifico, la maggior parte delle banche non consente il trasferimento gratuito e veloce della somma.

Le procedure dei bonifici SEPA sono lente, mentre sul bonifico istantaneo grava una commissione per rendere più celere la transazione.

Come ovviare a tale inconveniente? Usando un’app alternativa che consente il trasferimento di denaro a qualcun altro in modo gratuito e immediato. Questa app prende il nome di Wise.

Restituire soldi a un amico è facile con Wise

Wise mette a disposizione una carta prepagata con IBAN ma priva di conto corrente che consente agli utenti di scambiare denaro in modo facile, veloce e, soprattutto, gratuito.

Per aprire in conto Wise basta accedere in questa pagina e cliccare su APRI UN CONTO. L’operazione non prevede costi di apertura.

Inoltre, oltre ad ottenere la carta di debito fisica, è possibile gestire il conto tramite l’app Wise, salvando tutti gli altri utenti come contatti dentro la rubrica.

In questo modo si possono immediatamente inviare i pagamenti, saldando quindi quanto dovuto a un amico.

Gli utenti Wise che vogliono inviare denaro agli altri utenti dell’app, possono farlo senza pagare costi e comunicare estremi bancari.

Basta semplicemente selezionare la persona interessata dalla rubrica cercandola per numero di telefono o indirizzo email associati all’account.

Con pochi click, il denaro richiesto oppure inviato arriverà a destinazione immediatamente.

Inoltre, con il conto Wise si può inviare denaro in tutto il mondo. L’app supporta 50 valute in 175 Paesi.

Se una valuta locale è già presente sul tuo conto, verrà usata automaticamente. Se non è presente, verrà convertita a un tasso vantaggioso.

