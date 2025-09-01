 Trasferta fuori dall'UE? Usa l'eSIM di Airalo con il 10% di sconto
Chi ha in programma un viaggio all'estero fuori dall'UE dovrebbe dotarsi di una eSIM per la connessione, così da evitare il roaming.
Chi sta organizzando una trasferta al di fuori dell’Europa, che sia per piacere o per motivi di lavoro, conosce bene le difficoltà legate alla connessione: costi elevati di roaming, reti WiFi poco affidabili o la necessità di acquistare una SIM locale subito dopo l’atterraggio.

Con Airalo queste complicazioni spariscono, perché la piattaforma permette di avere internet attivo fin dal primo momento, grazie a una eSIM digitale che può essere configurata direttamente prima della partenza. In questo periodo, chi la attiva ottiene anche uno sconto immediato del 10% sul prezzo del pacchetto. Per l’attivazione basta andare sul sito ufficiale di Airalo , mentre per l’utilizzo ti spieghiamo tutto nel dettaglio nelle prossime righe.

Airalo è in super sconto: come attivare l’eSIM

La procedura è semplice: basta andare sul sito ufficiale, scaricare l’app sullo smartphone compatibile con eSIM (la maggior parte dei modelli recenti lo supporta), scegliere il Paese o l’area geografica da visitare e acquistare il piano dati desiderato. L’installazione guidata richiede pochi istanti e la scheda virtuale si attiverà automaticamente all’arrivo.

Airalo garantisce copertura in oltre 200 nazioni con pacchetti prepagati e nessun costo nascosto, rappresentando una delle scelte più apprezzate anche in mercati complessi come quello cinese. È sempre possibile acquistare nuovi giga o ricaricare il piano durante il viaggio, con la sicurezza di una connessione stabile e protetta. A rendere il tutto ancora più affidabile contribuisce un servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pronto ad assistere in qualunque momento.

Chi desidera partire senza pensieri può scaricare subito l’app, configurare la propria eSIM e sfruttare la promozione in corso: un modo rapido ed economico per restare online ovunque nel mondo.

