Trasferta fuori dall'UE? Usa l'eSIM di Airalo con il 10% di sconto

Chi sta organizzando una trasferta al di fuori dell’Europa, che sia per piacere o per motivi di lavoro, conosce bene le difficoltà legate alla connessione: costi elevati di roaming, reti WiFi poco affidabili o la necessità di acquistare una SIM locale subito dopo l’atterraggio.

Con Airalo queste complicazioni spariscono, perché la piattaforma permette di avere internet attivo fin dal primo momento, grazie a una eSIM digitale che può essere configurata direttamente prima della partenza. In questo periodo, chi la attiva ottiene anche uno sconto immediato del 10% sul prezzo del pacchetto. Per l’attivazione basta andare sul sito ufficiale di Airalo , mentre per l’utilizzo ti spieghiamo tutto nel dettaglio nelle prossime righe.

Airalo è in super sconto: come attivare l’eSIM

La procedura è semplice: basta andare sul sito ufficiale, scaricare l’app sullo smartphone compatibile con eSIM (la maggior parte dei modelli recenti lo supporta), scegliere il Paese o l’area geografica da visitare e acquistare il piano dati desiderato. L’installazione guidata richiede pochi istanti e la scheda virtuale si attiverà automaticamente all’arrivo.

Airalo garantisce copertura in oltre 200 nazioni con pacchetti prepagati e nessun costo nascosto, rappresentando una delle scelte più apprezzate anche in mercati complessi come quello cinese. È sempre possibile acquistare nuovi giga o ricaricare il piano durante il viaggio, con la sicurezza di una connessione stabile e protetta. A rendere il tutto ancora più affidabile contribuisce un servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, pronto ad assistere in qualunque momento.

Chi desidera partire senza pensieri può scaricare subito l’app, configurare la propria eSIM e sfruttare la promozione in corso: un modo rapido ed economico per restare online ovunque nel mondo.