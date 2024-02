Tre altcoin meno conosciuti con un potenziale sbalorditivo

Considerato che il mese di febbraio sta per finire, gli investitori sono in preda alla frenesia di posizionarsi per ottenere guadagni massicci. Sebbene non tutti possano acquistare Bitcoin o altri altcoin a grande capitalizzazione o comprare una quantità sufficiente per posizionarsi per guadagni significativi, l’attenzione si è spostata su altcoin meno conosciuti e con un certo potenziale.

In cima a questa lista ci sono Stacks (STX), Kaspa (KAS) e InQubeta (QUBE). Questi altcoin vantano un potenziale di rialzo sbalorditivo – criptovalute indispensabili – che le rende le migliori criptovalute da acquistare ora.

InQubeta (QUBE): un altcoin AI emergente da non lasciarsi sfuggire

InQubeta (QUBE) è una prevendita consigliata per diversi motivi. Per cominciare, si tratta di una delle nuove ICO più promettenti, che ha recentemente superato i 10,4 milioni di dollari in prevendita. Inoltre, si tratta di una narrazione rialzista grazie alla sua intrigante miscela di AI e criptovalute e al ruolo critico che intende svolgere nel settore dell’AI in rapida ascesa.

Altrettanto importante è il suo enorme potenziale di crescita come criptovaluta emergente, un token imperdibile. Nella fase 8 dell’ICO, il token ha un prezzo competitivo di 0,0245 $. Secondo gli esperti più autorevoli, il token è destinato a fare un salto di 70x dopo il lancio, posizionandosi come la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Inoltre, in qualità di altcoin AI, mira ad affrontare le sfide principali del fiorente settore dell’AI, in particolare la raccolta di fondi. Costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata su criptovalute Web3 per le startup tecnologiche di AI attraverso il token QUBE. Al fine di reperire capitali, le startup AI devono semplicemente creare opportunità di investimento, che saranno rappresentate come NFT basati su azioni e offerti agli investitori sul marketplace.

Stacks (STX): un significativo spazio di crescita

Mentre la scena delle criptovalute è in fermento per i recenti lanci di Pixels e DYM, Stacks (STX) sta guadagnando una notevole trazione. Tra i migliori altcoin, STX è una delle più promettenti, con prestazioni notevoli. Il suo movimento di prezzo rispecchia fedelmente quello del Bitcoin e lo supera in termini di profitti grazie alla sua bassa capitalizzazione di mercato.

Di recente ha registrato un breakout, che dovrebbe inaugurare un periodo di rialzo. Considerati gli ulteriori rialzi previsti, Stacks è una delle migliori criptovalute in cui investire. Secondo le previsioni degli analisti, nei prossimi mesi registrerà un nuovo massimo storico o all-time high (ATH): non lasciartelo scappare.

Inoltre, Stacks svolge un ruolo fondamentale nel panorama delle criptovalute, fatto che farà salire il prezzo del token. In quanto layer di Bitcoin per i smart contract, è destinato a un’adozione massiccia, fatto che lo rende una buona criptovaluta da acquistare.

Kaspa (KAS): un punto di ingresso basso e un enorme potenziale di rialzo

Kaspa (KAS) è un’altra promettente protagonista del panorama delle criptovalute, posizionata come una delle migliori criptovalute in cui investire. Come criptovaluta proof-of-work (PoW), svolge un ruolo fondamentale e si distingue ulteriormente grazie al suo protocollo GHOSTDAG.

È salita alla ribalta dopo la sua crescita esplosiva dello scorso anno, uno dei momenti più importanti dell’anno. Considerato il piede ben piantato sull’acceleratore, ha recentemente registrato un nuovo massimo storico. Destinata a continuare il suo percorso di scoperta dei prezzi, Kaspa è uno degli altcoin su cui scommettere.

Dato che il 2024 si preannuncia come un mercato rialzista, Kaspa è un’aggiunta interessante al tuo portafoglio di criptovalute. Per evitare la sensazione di FOMO (fear of missing out o paura di perdere l’occasione), non c’è momento migliore di questo per accumulare KAS. Attualmente è valutata a meno di 20 centesimi, un buon punto di ingresso.

Conclusione

Gli altcoin più promettenti da prendere in considerazione per ottenere guadagni significativi quest’anno sono Kaspa, Stacks e InQubeta – forse InQubeta è la più promettente. Se vuoi diventare uno dei primi possessori o adottatori di QUBE, clicca sul link qui sotto.

