Tre strumenti in uno per proteggerti: ecco TotalAV in sconto dell'80%

TotalAV propone solo per poco tempo un pacchetto di protezione digitale con antivirus, VPN e adblock a soli 19€ all'anno invece di 99.
Navigare in rete senza preoccupazioni è più semplice quando antivirus, VPN e blocco pubblicità sono riuniti in un’unica soluzione.

È quello che offre TotalAV, la suite di cybersicurezza “tutto in uno” che, per un periodo limitato, è acquistabile a soli 19€ per 12 mesi invece del prezzo standard di 99€, con un risparmio immediato di 80€. Entriamo più nel dettaglio e vediamo cosa include questo software.

Con TotalAV hai un software 3-in-1 in super sconto

Nato come software antivirus, TotalAV si è rapidamente distinto per l’elevata capacità di individuare e neutralizzare malware e altre minacce informatiche, mantenendo un prezzo competitivo. Il modulo antivirus garantisce una protezione costante di computer, smartphone e tablet, salvaguardando informazioni personali e dati sensibili anche in ambito aziendale.

Ma la sicurezza non si ferma alla difesa dai virus: la suite include anche una VPN integrata, che nasconde l’indirizzo IP e tutela la privacy online, impedendo a terzi di tracciare la navigazione. A completare la promo c’è un adblock avanzato, che filtra gli annunci pubblicitari per una navigazione più veloce e priva di distrazioni, restituendo un’esperienza web simile a quella degli esordi di Internet.

Grazie alla promozione in corso attivabile sul sito ufficiale, l’abbonamento annuale a TotalAV – con antivirus, VPN e blocco pubblicità inclusi – è disponibile a 19€ anziché 99€, ma solo per un tempo limitato.

Pubblicato il 14 ago 2025

