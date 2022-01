Tre vantaggi dell'usare una VPN quando si naviga online

Quante volte ti sei chiesto come fare per navigare nel web senza lasciare alcuna traccia in rete? La risposta ai tuoi dubbi ha un nome e si chiama VPN. Acronimo di Virtual Private Network, si tratta – un parole molto semplici – di una rete virtuale privata in grado di garantire privacy e anonimato utilizzando un canale riservato e criptato, chiamato tunnel VPN. È un servizio virtuale, poiché tutti i dispositivi della rete non sono collegati alla medesima LAN locale, bensì si trovano in qualsiasi parte del mondo. Ora che sai cosa è una VPN, è giunto il momento di scegliere: qual è la migliore nell'immenso mercato disponibile? Il nostro consiglio è CyberGhost VPN, un ottimo servizio multipiattaforma e decisamente user-friendly, perfetto anche per chi è alle prime armi. Grazie all'offerta di Capodanno, che ti permette di risparmiare fino all'84% di sconto sul piano triennale, si tratta davvero di un must have.

VPN: a cosa mi serve?

Sono tanti i motivi per cui dovresti affidarti ad una VPN. Il primo vantaggio che potrai trarne è in termini di sicurezza: non sarai più esposto a malware, né messo sotto sorveglianza da criminali digitali oppure attaccato in rete. Con CyberGhost la sicurezza raddoppia: potrai anche cifrare tutti i tuoi dispositivi sfruttando la sicurezza end-to-end e proteggere l'attività online con protocolli di primo livello e crittografia AES a 256 bit di livello militare. Goditi la tranquillità di una navigazione priva di rischi. E se il tunnel cade? Il servizio offerto da CyberGhost interrompe immediatamente il traffico online grazie ad un kill switch. Ciò significa che i tuoi dati non verranno mai esposti e la connessione verrà ripristinata non appena verrà stabilito un nuovo tunnel VPN sicuro.

Il secondo vantaggio, strettamente legato al primo, riguarda la possibilità di navigare senza lasciare alcuna traccia in rete. Traffico web, preferenze di ricerca, cronologia di navigazione oppure download: nessuno lo saprà e nessuno potrà accedere a posizione, indirizzo IP o dati personali senza il tuo diretto consenso. Più sicuro di così c'è solo una cassaforte. CyberGhost amplifica questo vantaggio applicando una rigorosa politica no-log, che impedisce loro di memorizzare alcun dato sui propri utenti oppure attività online. Come? Spostando la sede in Romania, dove non vi è alcuna alleanza per la condivisione di dati o sorveglianza – come invece accade in altri Stati.

Il terzo grande vantaggio è la velocità di connessione. È inutile alzare qualsiasi muro di protezione se la rete è lenta e questo CyberGhost lo sa. Per questo motivo l'azienda ha deciso di ottimizzare, migliorare ed espandere costantemente la propria rete globale di server per offrire sempre i server VPN più veloci disponibili. Lag, buffering e infinite attese diventeranno soltanto un brutto ricordo. Potrai giocare online, guardare la tua serie TV preferita in full HD e al tempo stesso navigare, come faresti normalmente. I server ottimizzati per lo streaming sono concepiti appositamente per offrire le migliori prestazioni video, a prescindere dal dispositivo utilizzato.

Questi sono soltanto tre dei numerosi motivi per cui dovresti affidarti ad una VPN. Vale la pena? La risposta, sebbene soggettiva, è sì: sono sempre più le persone che iniziano a comprendere l'essenzialità di un servizio che protegga la propria identità digitale e permetta una navigazione assolutamente sicura, al 100%. Noi ti abbiamo mostrato alcune delle funzioni di CyberGhost, una delle VPN più complete ed economiche sul mercato, utilizzata ogni giorno da migliaia di utenti attivi. Grazie agli sconti di Capodanno, potrai fare tuo l'abbonamento triennale a soli 1,89 euro al mese. CyberGhost è multipiattaforma: con un solo abbonamento potrai proteggere fino a sette dispositivi simultaneamente. Inoltre, se hai qualsiasi problema, il servizio clienti è disponibili 24/7 per rispondere a dubbi e risolvere problematiche.