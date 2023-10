Trend Casa, risparmia su luce e gas con Eni Plenitude

Cerchi un’alternativa conveniente ed efficiente per risparmiare su luce e gas nella tua casa? Eni Plenitude offre Trend Casa FineTutela, un’offerta a prezzo variabile che tiene conto dell’andamento del mercato dell’energia.

Non a caso, Trend Casa FineTutela ti permette di risparmiare fino a 144 euro all’anno sui costi di commercializzazione e vendita se attivi luce gas con Eni Plenitude. Se decidi di attivare l’addebito diretto su conto corrente puoi anche ricevere fino a 12 euro di sconto in bolletta ogni mese per ogni fornitura.

Come accennato, Trend Casa FineTutela permette di risparmiare fino a 144 euro all’anno sui costi di commercializzazione e vendita per l’attivazione di luce e gas. L’obiettivo di Eni Plenitude è dunque quello di andare incontro alle esigenze degli utenti mettendo a disposizione offerte del tutto vantaggiose. Facendo riferimento allo scorso mese, ad esempio, il prezzo dell’elettricità sarebbe stato di 0,139 €/kWh e il prezzo del gas di 0,496 €/Smc.

Che aspetti? Passa al mercato libero con la migliore offerta luce e gas a prezzo variabile pensata per la fine del mercato tutelato gas. Non dimenticare che con Trend Casa FineTutela paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo.

Per attivare l’offerta bastano pochi semplici passaggi. Devi tenere a portata di mano solamente alcuni documenti, tra cui:

una bolletta del tuo attuale fornitore con cui hai un contratto luce;

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta;

l’IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.

In più, se cambi idea dopo aver sottoscritto il contratto non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento, senza nessun costo e senza specificare il motivo. Passa subito a Eni Plenitude!

