Trimestrale Apple, superati i 100 miliardi di dollari

Apple ha comunicato i risultati finanziari relativi al primo trimestre fiscale 2021 (terminato il 26 dicembre 2020). Le entrate hanno superato i 100 miliardi di dollari per la prima volta nella storia dell’azienda di Cupertino. Come sempre il maggiore contributo è arrivato dalla vendita degli iPhone, ma sono ottimi anche i dati degli altri dispositivi, ovvero iPad, Mac e smartwatch.

Apple: profitti record nel primo trimestre 2021

Apple ha registrato entrate per 111,4 miliardi di dollari con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto ammonta invece a 28,7 miliardi di dollari. Ovviamente il merito principale di questi ottimi risultati è da attribuire ai nuovi iPhone 12. Nonostante sia stati annunciati con un mese di ritardo, le vendite hanno spinto le entrate ad oltre 65 miliardi di dollari.

Durante la videoconferenza con gli azionisti, Tim Cook ha comunicato che i dispositivi attivati in tutto il mondo sono oltre 1,65 miliardi. La maggioranza di essi sono iPhone (oltre un miliardo), ma sono aumentati anche iPad e Mac. L’incremento delle vendite, spinte dallo smart working, ha permesso di ottenere entrate per 8,4 e 8,7 miliardi di dollari, rispettivamente. Apple non fornisce numeri sulle vendite, quindi non è possibile valutare l’incidenza dei nuovi MacBook con chip ARM.

Molto positivi anche i dati relativi ai dispositivi indossabili (smartwatch e auricolari): entrate per quasi 13 miliardi di dollari. Infine, le entrate derivanti dai servizi ammontano ad oltre 15,7 miliardi di dollari. Pochi giorni fa, Apple ha comunicato che Dan Riccio (responsabile della divisione hardware) si occuperà di un nuovo progetto, probabilmente un visore per la realtà virtuale.