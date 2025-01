TRIPLO SCONTO per il Mini PC cyberpunk: è ACEMAGIC AM18

ACEMAGIC AM18 non è un Mini PC come tutti gli altri: oggi in triplo sconto su Amazon, ha un design unico nel suo genere, grazie al case ispirato allo stile cyberpunk con illuminazione RGB. Come approfittare dell’offerta? Per la prima riduzione della spesa è sufficiente attivare il coupon che trovi nella scheda, mentre per le altre due ci sono i codici RISQII83 e VGU67QCD da applicare.

ACEMAGIC AM18: le specifiche del Mini PC

Le prestazioni sono senza compromessi, grazie al processore AMD Ryzen 7 8845Hs in dotazione con chip grafico AMD Radeon 780M, affiancato da ben 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB per l’archiviazione (espandibile fino a un massimo di 2 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi 6, il Bluetooth e le tante porte fisiche per le periferiche, senza dimenticare il supporto alla risoluzione 8K con la possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea. Il sistema operativo è Windows. Per saperne di più visita la pagina dedicata alla promozione.

Ricapitolando, ecco come ottenere il triplo sconto su ACEMAGIC AM18 e comprarlo al prezzo di 564 euro (invece di 699 euro), con un forte risparmio.

Attiva il coupon che trovi nella scheda del prodotto per sbloccare il primo sconto di 100 euro;

applica il primo codice promozionale RISQII83 per ottenere un ulteriore -5% al checkout;

per ottenere un ulteriore -5% al checkout; applica anche il codice VGU67QCD se intendi acquistarne due unità per un ulteriore -5% sulla spesa finale.

La confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente e un cavo HDMI. Se decidi di approfittare dell’offerta, ordinalo subito per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La spedizione è gestita da Amazon.