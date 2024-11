Truffa “Mamma, ho un problema”: il messaggio che può svuotare il conto

Un nuovo messaggio truffa si sta diffondendo. “Mamma, ho un problema” è l’inizio della comunicazione che mette sotto scacco il genitore. Chi non ha un po’ di dimestichezza con queste truffe finisce per farsi svuotare il conto corrente pensando che a scrivere sia proprio il figlio. In realtà si tratta di un criminale senza scrupoli che fa leva sui sentimenti di un padre o di una madre.

Solitamente sono le persone più anziane a cadere nella trappola perché non riconoscono che quel messaggio non è stato inviato dal numero di telefono che hanno tra i contatti. Tuttavia, anche molti giovani stanno finendo tra le mani dei cybercriminali inviando denaro sotto estorsione, credendo di aiutare il proprio figlio in difficoltà.

Proprio in questi giorni la segnalazione di una donna di 72 anni ha portato all’arresto di una persona a cui era intestato il conto corrente degli estremi inviati dai criminali. Si parla di cifre esorbitanti. A una persona di 55 anni sono stati estorti, in varie tranche, 15mila euro. C’è proprio il rischio di farsi vuotare il conto con questo messaggio truffa.

Messaggio truffa del figlio che chiede aiuto: come difendersi

Dopo le truffe telefoniche del figlio che ha avuto un incidente di questi giorni si è aggiunta la truffa del messaggio “Mamma, ho un problema”. Come puoi difenderti da questo raggiro? Ecco alcuni consigli che gli esperti di sicurezza online ci hanno fornito.