Con questa truffa paghi 2 volte la stessa prenotazione

Prenotare online le tue vacanze è sicuramente vantaggioso a livello economico però, se non si presta attenzione, il rischio è quello di cadere vittima di raggiri davvero spietati. Infatti, proprio in queste settimane, a seguito di diverse segnalazioni, è emersa una nuova truffa pericolosa che ti spinge a pagare due volte la stessa prenotazione. La prima volta avviene su Booking.com mentre la seconda tramite link incluso in una mail ben studiata e realizzata.

In pratica, una volta che hai prenotato il tuo alloggio sulla famosa piattaforma online e confermato il pagamento resti in attesa di una conferma. Invece, all’istante e al tuo indirizzo email ti arriva un messaggio che ti avvisa del mancato pagamento. In altre parole il pagamento non è andato a buon fine. La mail sembra proprio essere inviata da Booking quindi è facile cadere nella trappola.

Così clicchi sul link per non perdere la prenotazione attivata a prezzo speciale grazie a una promozione interessante. Peccato però che quel link non rimanda alla piattaforma ufficiale di Booking.com, ma a un sito clone che ci assomiglia alla perfezione. Così, inserendo nuovamente i dettagli di pagamento, fornirai ai cybercriminali informazioni sensibili e il costo dell’alloggio. In sostanza, con questa truffa paghi due volte la stessa prenotazione.

Come difenderti dalla truffa che ti fa pagare 2 volte la stessa prenotazione

La truffa del mancato pagamento che ti fa pagare 2 volte la stessa prenotazione sta facendo strage. Come puoi non rovinare le tue vacanze ancora prima di iniziarle? Puoi difenderti da questi tipi di attacchi criminali prestando attenzione alle email che arrivano al tuo indirizzo. Verifica sempre l’indirizzo completo del mittente. In questo modo puoi capire se si tratta di una comunicazione ufficiale o di una truffa. Infatti, le mail ufficiali terminano con il dominio di Booking.

Inoltre, è sempre bene evitare di cliccare su link sospetti o di dubbia provenienza. In caso di avviso di mancato pagamento via email meglio verificare subito sulla piattaforma di Booking.com contattando l’assistenza. Mai farsi prendere dal panico e decidere in fretta per non perdere l’offerta vantaggiosa dell’alloggio. Questo ti proteggerà da pericolose email di phishing.

Un altro pericolo sta arrivando online. L’avvicinarsi del Prime Day sta dando vita a pericolose truffe a tema.