Truffe carte di pagamento in aumento, ecco come difendersi

Nonostante gli standard di sicurezza col passare degli anni siano notevolmente aumentati, le truffe carte di pagamento sono in aumento, grazie anche all’avanzare della tecnologia.

Queste truffe sono di diverso tipo: dal phishing via email agli addebiti fraudolenti sulle carte di pagamento, fino ad arrivare ai sistemi di clonazione e ai furti fisici.

Per fortuna, a ogni possibile truffa corrisponde una modalità di difesa. Alcune banche e fintech, come Hype, si affidano a sistemi di sicurezza altamente sofisticati per impedire che le truffe avvengano.

Truffe carte di pagamento: ecco come difendersi

Contro le truffe carte di pagamento, Hype mette a disposizione degli utenti 3D Secure, un protocollo che abbina ogni tipologia di carta ad un codice di sicurezza temporaneo di sei cifre, ossia la One Time Password (OTP).

Si tratta di un codice che, a conti fatti, serve soltanto al momento, dismettendo subito dopo la sua validità.

Questo OTP personale viene inviato mediante SMS al numero di cellulare che viene fornito durante l’apertura del conto. In questo modo, le transazioni online saranno protette da elevati standard di sicurezza.

Per ogni problema inerente al 3D Secure, al funzionamento e all’attivazione, bisogna soltanto chiedere all’assistenza tramite il servizio clienti.

Quindi, affidarsi a una delle carte Hype per effettuare pagamenti online è totalmente sicuro. Entrando in questa pagina, si può aprire il conto Hype Premium.

Questo conto offre una carta di debito World Elite Mastercard, un’assistenza prioritaria anche via WhatsApp e un pacchetto assicurativo viaggi, acquisti e furti ATM.

Il costo di attivazione è di 9,90 euro e un canone mensile di ugual prezzo.

In questa pagina, invece, è possibile aprire Conto Hype Next, con cui si otterrà una carta di debito MasterCard, la possibilità di prelevare e inviare denaro in modo istantaneo e gratuitamente e ricaricare subito da un’altra carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.