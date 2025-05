Truffe Phishing prendono di mira migliaia di clienti Intesa Sanpaolo

Una serie di truffe phishing stanno prendendo di mira migliaia di clienti Intesa Sanpaolo. I messaggi imitano perfettamente le comunicazioni ufficiali della banca con l’obiettivo di confondere il cliente e spingerlo a seguire le istruzioni contenute cliccando sul link fraudolento incluso.

“Gentile utente, per garantire un accesso continuo al tuo spazio personale, è necessario aggiornare il tuo account. L’aggiornamento è semplice e veloce, e ti permetterà di continuare a usufruire pienamente dei servizi Intesa Sanpaolo“, è la comunicazione fake contenuta nella email.

Diversi utenti sono caduti in questa trappola, cliccando sul link che rimanda a una pagina che per grafica e contenuto sembra proprio quella originale. Queste truffe phishing cercano di ottenere i dati personali e i dettagli di pagamento dei clienti Intesa Sanpaolo per il furto di identità e denaro.

Truffe Phishing Intesa Sanpaolo: come riconoscerle e cosa fare per difendersi

Le truffe phishing Intesa Sanpaolo hanno tutte un elemento che le contraddistingue: il senso di urgenza. Infatti, nella mail fraudolenta si legge anche: “Senza questo aggiornamento, alcune funzioni come prelievi, pagamenti o addebiti potrebbero essere temporaneamente sospese“. Un chiaro dettaglio che ricorda i classici attacchi truffaldini con link fraudolento.

Per difendersi da queste truffe particolarmente insidiose è necessario non cedere a questa urgenza. Ogni comunicazione che contiene istruzioni e link per accedere ai propri dati bancari e aggiornarli richiede tempo per essere valutata. Il consiglio degli esperti è quello di non cliccare mai su link contenuti nelle email.

Inoltre, è importante non utilizzare mai i contatti forniti all’interno della mail. Contatta sempre la tua filiale attraverso i canali ufficiali che trovi sul sito web originale. Inoltre, è bene ricordarsi che nessuna banca chiede di accedere alla Home Banking tramite un link inviato tramite email o messaggio di testo.