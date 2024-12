Le Truffe più diffuse durante le feste di Natale

Il periodo di Natale e di fine anno si configura come un momento particolarmente vulnerabile per gli utenti digitali, con un significativo aumento delle truffe online. Questo perché si tratta di un periodo dove si intensificano le transazioni elettroniche e la propensione agli acquisti festivi creano un terreno fertile per l’attuazione di schermi ingannevoli sempre più sofisticati.

In questo articolo ci concentreremo sulle tipologie di truffe più diffuse proprio in questo periodo che va da inizio dicembre a metà gennaio. In questi giorni è quindi consigliato prestare particolarmente attenzione alla propria sicurezza digitale, verificando maggiormente email, messaggi e altre comunicazioni ricevute oltre che acquisti online e pagamenti digitali.

Tutte le truffe di Natale e fine anno

Esaminiamo tutte le truffe di Natale e fine anno più diffuse.

Phishing Natalizio Gli aggressori creano siti web di e-commerce non autentici che propongono offerte commerciali particolarmente vantaggiose. Questi portali hanno l’obiettivo di appropriarsi indebitamente di informazioni personali e finanziarie, senza mai effettuare la spedizione della merce ordinata dalle vittime.

Enti di beneficenza falsi Sfruttando lo spirito di solidarietà tipico del periodo, vengono allestite fittizie campagne di raccolta fondi online. Queste iniziative fraudolente non solo dirottano le donazioni, ma spesso compromettono anche i dati finanziari dei donatori.

Concorsi ingannevoli In questo periodo si registra un incremento di contest fasulli che promettono premi allettanti in cambio di interazioni e condivisione dei dati personali. Ad esempio, la campagna phishing che sfrutta Esselunga per truffare gli utenti.

App svuota conto Sui social vengono sponsorizzate app che truffano gli utenti promettendo alti guadagni semplicemente giocando, ma che in realtà svuotano completamente il conto delle vittime.

Truffa dei mercatini natalizi Occorre fare attenzione non solo online, ma anche offline. Infatti, si segnalano pratiche fraudolente nei contesti dei mercatini natalizi, come la tecnica del “resto magico” che sfrutta la distrazione e l’atmosfera caotica per sottrarre denaro durante le transazioni.



Come prevenire e mitigare il rischio

Le truffe di Natale e fine anno garantiscono ai criminali dati personali, dettagli finanziari e denaro delle vittime. Per contrastare efficacemente queste minacce gli esperti raccomandano l’adozione di misure preventive: