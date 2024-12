Nuova campagna phishing sfrutta Esselunga con email truffa

Una nuova campagna phishing, che sfrutta il marchio della nota catena di supermercati Esselunga, si sta diffondendo in Italia. Complice l’avvicinarsi del Natale, i cybercriminali cercano di ottenere dati personali e dettagli di pagamento dagli utenti inventando un fantomatico premio. In questo caso si tratterebbe di un set Tupperware.

Per poter vincere questo regalo, la vittima dovrebbe rispondere a una serie di domande. Infatti, cliccando sul link contenuto nella mail truffa, l’utente viene reindirizzato a una pagina fake che spiega come partecipare al concorso. Rispondendo alle poche domande di un breve questionario si ha diritto a un’estrazione immediata.

Ovviamente, trattandosi di una truffa, durante questa campagna phishing che sfrutta Esselunga viene solo inscenata l’estrazione. In pratica, tutti vincono. La vittima, pensando di essere fortunata, segue poi alla lettera le istruzioni a schermo pensando di ricevere il premio promesso. Purtroppo fornirà solo le sue informazioni sensibili, i dati della carta di credito e del denaro per partecipare alla spedizione.

Come difendersi dalla campagna phishing Esselunga

Come per ogni campagna phishing, anche nel caso di questa email che sfrutta il logo e il marchio di Esselunga, è importante ricordarsi alcune buone abitudini in grado di proteggere dati personali e risparmi.