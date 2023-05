Truffe Telefoniche: quali sono le più pericolose e come difendersi

Purtroppo, secondo gli ultimi dati, le truffe telefoniche stanno aumentando. Sempre più numerose, le loro tecniche risultano estremamente spietate ed efficaci. Il primo modo per evitare di cadere nella loro trappola è conoscerle bene. In questo articolo cercheremo di individuare le più pericolose e mostrarti come puoi difenderti nel caso in cui dovessi finire sotto i loro artigli.

La prima truffa, quella più diffusa, avviene a opera dei Call Center. Un operatore ti chiama e ti propone un’offerta vantaggiosa per evitare l’aumento previsto dal tuo operatore telefonico o dal fornitore di luce e gas. Fidandosi di questo pseudo consulente attivi un contratto per nulla conveniente e con clausole a te sconosciute che ti addebiteranno costi importanti a tua insaputa.

Il metodo migliore per evitare di cadere vittima di queste truffe telefoniche è evitare di fornire informazioni personali. Inoltre, è importantissimo non lasciarsi prendere dal panico. L’occasione in fuga non è mai un’ottima scelta. Meglio prendersi del tempo, ringraziare per l’informazione e contattare il proprio provider per chiarire la situazione. Scoprirai con sorpresa che non sono previsti aumenti sulle tue tariffe.

Truffe Telefoniche: proteggi i tuoi dati online

Molte truffe telefoniche vengono realizzate grazie all’enorme mole di dati completi disponibili online. Probabilmente anche tu potresti aver reso pubblico il tuo numero di telefono su social, siti web o altro. Presta attenzione a questo ed evita di rendere pubbliche informazioni così personali che Call Center, Hacker e Cybercriminali potrebbero usare nei tuoi confronti.

Inoltre, mentre navighiamo online siamo spesso soggetti ad attività di tracking a nostro danno. Noi non ce ne accorgiamo, ma molte aziende ci controllano per profilarci a livello commerciale e/o vendere i nostri dati a soggetti terzi e criminali del web. Un modo per proteggersi è quello di attivare sui propri dispositivi una VPN. Tra le migliori c’è NordVPN, oggi in offerta speciale.

Il vantaggio di questa soluzione è poter incanalare la propria connessione dati in un tunnel crittografato così che tutte le informazioni personali diventino completamente anonime. Perché lasciar traccia quando si hanno a disposizione strumenti di questo tipo? Tra l’altro, proprio NordVPN, include un potentissimo anti-tracker che blocca qualsiasi monitoraggio di dati personali, preferenze e altro.

Infine, una delle truffe telefoniche più pericolose che sta prendendo piede da alcuni mesi in Italia è quella della chiamata senza risposta. Si tratta di un numero di telefono sconosciuto e non presente in rubrica che ti chiama regolarmente senza che tu possa rispondere. Evita di richiamare quel numero, ma bloccalo perché spesso si tratta di numerazioni speciali che potrebbero attivarti piani di abbonamento costosi.

