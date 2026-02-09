Trump Mobile T1: più caro, meno americano e ancora più brutto

Il Trump Mobile T1, lo smartphone che doveva incarnare il sogno dell’industria manifatturiera a stelle e strisce, sta già facendo marcia indietro su quasi tutto. E non è nemmeno uscito. The Verge ha intervistato Don Hendrickson ed Eric Thomas, due dei tre dirigenti che gestiscono il progetto e le notizie non sono buone.

Trump Mobile T1: il prezzo raddoppia e il Made in USA sparisce

Partiamo dall’estetica, perché il T1 sembra determinato a peggiorare ad ogni versione. Il primo concept strizzava l’occhio all’iPhone, con un modulo fotografico riconoscibile. Ora ci sono tre fotocamere disposte in una colonna verticale disallineata…

Ma il vero colpo di scena è il prezzo. Chi è stato abbastanza coraggioso da versare i 100 dollari di deposito iniziale, auguri, pagherà “solo” 499 dollari totali come prezzo di lancio. Tutti gli altri, 999 dollari. Esatto, quasi mille dollari per uno smartphone che ancora non ha una data di uscita definitiva, un design discutibile e specifiche tecniche avvolte nel mistero.

E poi c’è la questione della produzione, che doveva essere negli Stati Uniti, ma così non è. Thomas ha ammesso candidamente che il T1 verrà assemblato solo nella fase finale a Miami. Tutto il resto? Boh. Probabilmente i componenti arriveranno dagli stessi posti dove vengono prodotti tutti gli altri smartphone del pianeta, ma almeno qualcuno a Miami stringerà qualche vite. Tecnicamente sono mani americane, quindi non è una bugia completa.

L’unica certezza è che non ci sono certezze

Il sito web continua imperterrito a promettere che il T1 arriverà entro la fine dell’anno. Quale anno, però, resta da capire. Con un prezzo che oscilla tra i 499 e i 999 dollari, un design discutibile e una produzione che è americana quanto una pizza con l’ananas, il Trump Mobile T1 sembra incarnare perfettamente l’arte della promessa indefinita.

Chi aspettava questo smartphone come simbolo del rilancio manifatturiero statunitense, forse dovrà rivedere le proprie aspettative.