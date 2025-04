Trump non può impedire alla Cina di acquistare chip AI

L’amministrazione Trump ha recentemente aggiornato le regole sulle esportazioni di chip AI verso la Cina, impedendo a NVIDIA di consegnare le GPU H20. TSMC ha evidenziato che è praticamente impossibile controllare l’intera catena di fornitura.

I chip AI arriveranno lo stesso in Cina

TSMC è il più grande produttore mondiale di chip. A fine 2024 ha interrotto le consegne dei chip ai clienti cinesi, in seguito alla scoperta che un componente del processore Ascend 910B di Huawei era stato realizzato nelle sue fabbriche. La decisione è stata presa dopo la scoperta fatta da TechInsights.

Si è trattato però di un caso fortuito. TSMC ha infatti evidenziato che non può controllare l’intera catena di fornitura, per cui non può seguire tutti i passaggi che portano all’uso finale dei chip prodotti. Non potendo tracciare tutte le aziende di terze parti è quasi certo che i chip AI arriveranno ugualmente in Cina. In pratica, le restrizioni di Trump, che estendono quelle introdotte da Biden, non servono a nulla.

TSMC scrive in un documento per gli investitori che potrebbe essere soggetta a indagini governative e sanzioni, se i partner commerciali verranno ritenuti responsabili della violazione delle leggi in materia di controllo delle esportazioni. Esattamente quello che potrebbe accadere per il caso Huawei.

Al termine dell’indagine sui semiconduttori, Trump potrebbe introdurre dazi aggiuntivi sulle importazioni. Ciò causerà un aumento dei costi produttivi per TSMC e quindi un aumento dei prezzi finali.

L’azienda taiwanese ha annunciato oggi la nuova tecnologia di processo A14 (1,4 nanometri). La produzione di massa inizierà nel 2028. Rispetto al processo N2 (2 nanometri) sono previsti un +15% di prestazioni a parità di consumi e un -30% di consumi a parità di velocità.