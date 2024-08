Trust Verto: il mouse VERTICALE in sconto a soli 18,99€ (Amazon)

Con Trust Verto scopri il mouse verticale che ti permette di lavorare a lungo senza stancare il polso e la mano. Una innovazione sempre più diffusa sulle scrivanie che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 18,99 euro, con 2 batterie incluse nella confezione.

Trust Verto: la rivoluzione del mouse verticale

Il mouse verticale è stato pensato per adattarsi a qualsiasi mano, offrendo un supporto per il pollice e un rivestimento in gomma che migliorano la presa e il comfort durante l’uso. Grazie al suo design ergonomico, che inclina il braccio e il polso a 60°, lavorare diventa molto più confortevole e naturale.

Completamente wireless con una portata fino a 10 metri ti permette di lavorare nella posizione che preferisci senza restrizioni e non rinunci neanche alla precisione: con un sensore ottico regolabile a 800, 1200 o 1600 DPI, puoi scegliere il livello di sensibilità che preferisci o di cui hai bisogno. I due pulsanti aggiuntivi azionabili con il pollice offrono un controllo rapido e facilitano la navigazione tra i documenti o il web.

Facilissimo da configurare grazie alla sua filosofia Plug and Play, ti basta collegare il microricevitore USB al tuo PC o laptop e sei subito pronto a lavorare. Le 2 batterie AAA incluse ti permettono di iniziare subito a utilizzarlo e l’efficienza energetica permette loro di durare davvero a lungo.

Con Trust Verto fai un’ottima scelta se cerchi un un dispositivo ergonomico e funzionale per migliorare la tua esperienza di lavoro. Acquistalo a 18,99 euro.