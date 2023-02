Trustpilot e VPN: qual è il servizio più apprezzato?

La piattaforma Trustpilot propone recensioni e valutazioni rispetto a svariati servizi online e non. Attraverso questo sito, di fatto, è possibile farsi un’idea rispetto a qualcosa che si vuole acquistare, nonostante a volte non sia del tutto attendibile.

A livello pratico dunque, è possibile utilizzare Trustpilot in ottica VPN, per individuare un provider di comprovato valore. In questo caso, uno dei servizi che ne esce meglio è senza ombra di dubbio PureVPN.

Tenendo conto la suddetta piattaforma infatti, la VPN ha collezionato una serie di voti (al momento circa 15.000) che la collocano al top del settore. Si parla dell’86% di valutazioni da 5 stelle, ovvero il massimo possibile.

Al di là di questi voti però, come si comporta PureVPN a livello pratico?

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Trustpilot e VPN: i voti sono ottimi, ma come si comporta PureVPN quando è messa alla prova?

La vera forza di PureVPN restano comunque i fatti. Stiamo infatti parlando di un provider che propone una politica no-log certificata.

Ciò significa che l’azienda non mantiene nessun tipo di registro rispetto alle attività online dei propri clienti. Molti concorrenti infatti, offrono un servizio parziale sotto questo punto di vista, non rispettando del tutto la privacy dei consumatori.

Un altro pregio non da poco legato a PureVPN è la sua duttilità. Tra le varie piattaforme supportate, con apposite applicazioni, figurano:

Mac

PC Windows

PC Linux

Android

iPhone

iPad

oltre ad estensioni specifiche riservate ai più diffusi browser in commercio (Google Chrome e Mozilla Firefox).

I 6.500 server sparsi in 89 location offrono ampio margine di manovra quando si intende ottenere un indirizzo IP diverso da quello reale. Ciò consente, tra le altre cose, di aggirare eventuali censure o limitazioni territoriali.

E i costi? Grazie all’attuale promozione, questa VPN è ancora più interessante del solito.

Con il piano biennale infatti, oltre a 3 mesi gratis di servizio, viene anche proposto uno sconto dell’82%.

Di fatto è possibile ottenere tutta la protezione di PureVPN spendendo appena 2,08 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.