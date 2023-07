Tumblr vuole tornare popolare: grandi cambiamenti in arrivo

Tumblr una volta era la piattaforma social di riferimento per adolescenti e giovani adulti, alla ricerca di un luogo tranquillo dove condividere immagini, musica, GIF e altri contenuti. Negli ultimi anni ha però perso l’appeal di un tempo, specialmente dopo la rimozione dei contenuti NSFW (Not Safe for Work). A fine 2022 l’azienda madre Automattic ha fatto un passo indietro riammettendo i contenuti per un pubblico adulto tramite una etichetta community ad hoc. Ora, però, è giunto il momento di guardare al futuro con maggiore attenzione, specialmente in un periodo in cui Twitter e Reddit stanno perdendo utenti a causa della discutibile gestione.

Tumblr vuole rinnovarsi e attrarre utenti

Con un lungo post sul blog ufficiale, lo staff di Tumblr ha cercato di illustrare al pubblico e agli investitori la nuova core strategy che dovrebbe riportare la piattaforma tra le più popolari su Internet. Nello specifico viene affermato che, affinché Tumblr cresca, i gestori devono correggere l’esperienza di base che lo rende un luogo utile e sicuro per gli utenti: “Il problema di fondo è che Tumblr non è facile da usare. Storicamente, ci aspettavamo che gli utenti curassero i loro feed e si affidassero alla cura della loro esperienza. Ma questa aspettativa introduce attrito nell’esperienza dell’utente e serve solo una piccola parte del nostro pubblico”, si legge.

Di conseguenza, per garantire il successo continuo della piattaforma è necessario attrarre e fidelizzare nuovi utenti e creatori, alimentando la loro crescita e incoraggiando il coinvolgimento del pubblico.

Il cambiamento di strategia riguarderà il modo in cui gli utenti nuovi potranno scoprire Tumblr e iscriversi al social, oltre a nuovi schemi per incoraggiare loro a ritornare nella piattaforma per visualizzare nuovi contenuti. La modifica più ovvia per gli utenti esistenti potrebbe essere una serie di aggiornamenti al sistema di risposta e reblog, che sorride alle vecchie generazioni ma potrebbe risultare confuso per i nuovi utenti.

Insomma, ci sono grandi progetti dietro le quinte per Tumblr, riusciranno a riproporre la storica piattaforma con la stessa popolarità di una volta?