Il tuo computer è stato violato? 6 segnali che lo confermano

Da alcuni giorni il tuo computer si sta comportando male e hai paura che sia stato violato. Esistono 6 segnali che confermano una violazione. Verifica se il tuo dispositivo risponde affermativamente a tutti o ad alcuni di questi e poi scopri cosa puoi fare per risolvere il problema in totale sicurezza, per evitare le peggiori conseguenze, come furto di identità e informazioni sensibili.
Il tuo computer è stato violato o si tratta di un problema tecnico?
Gli esperti in sicurezza informatica di Wich? hanno redatto un vademecum con i 6 segnali che indicano se il tuo computer è stato violato o se si tratta di un semplice problema tecnico. “Riconoscere i segnali di un computer compromesso può aiutarti a proteggere le tue informazioni“, hanno spiegato.
6 segnali di violazione
- Il software antivirus è stato disabilitato: “Se il tuo computer è stato infettato da malware, è possibile che il tuo software antivirus sia stato disattivato senza che tu te ne accorgessi. Ciò significa che la protezione in tempo reale non sarà attiva in background e potresti non ricevere più notifiche di sicurezza o promemoria di scansione“.
- Nuovi programmi o file sono apparsi sul tuo computer: “Un computer infetto da malware viene spesso utilizzato per installare ed eseguire software progettati per rubare i dati degli account online senza l’autorizzazione dell’utente. Potresti anche notare la comparsa di nuovi file nelle cartelle Download o Documenti che non hai creato tu“.
- Accessi sconosciuti ai tuoi account online: “Molti servizi online, tra cui e-mail, social media e app di shopping, ti invieranno un avviso se sospettano che il tuo account sia stato compromesso. Gli hacker spesso utilizzano password rubate durante violazioni dei dati per accedere agli account“.
- Il tuo PC è diventato inspiegabilmente lento: “Se il cambiamento nelle prestazioni è stato graduale nell’arco di diversi mesi, è improbabile che sia il risultato di un hack, mentre un rallentamento improvviso potrebbe indicare la presenza di un malware“.
- Le impostazioni del browser sono cambiate: “Un malware può modificare le impostazioni del browser senza autorizzazione, facendo sì che il motore di ricerca predefinito venga modificato in uno che genera entrate per i truffatori o espone l’utente a siti di phishing“.
- Compaiono popup e pubblicità in continuazione: “Un malware può modificare le impostazioni del browser senza autorizzazione, facendo sì che il motore di ricerca predefinito venga modificato in uno che genera entrate per i truffatori o espone l’utente a siti di phishing“.
Fonte: Wich?
Pubblicato il 29 set 2025
