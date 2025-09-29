 Il tuo computer è stato violato? 6 segnali che lo confermano
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il tuo computer è stato violato? 6 segnali che lo confermano

Hai paura che il tuo computer sia stato violato? Scopri i 6 segnali che lo confermano e come puoi risolvere il problema in sicurezza.
Il tuo computer è stato violato? 6 segnali che lo confermano
Sicurezza
Hai paura che il tuo computer sia stato violato? Scopri i 6 segnali che lo confermano e come puoi risolvere il problema in sicurezza.
Freepik

Da alcuni giorni il tuo computer si sta comportando male e hai paura che sia stato violato. Esistono 6 segnali che confermano una violazione. Verifica se il tuo dispositivo risponde affermativamente a tutti o ad alcuni di questi e poi scopri cosa puoi fare per risolvere il problema in totale sicurezza, per evitare le peggiori conseguenze, come furto di identità e informazioni sensibili.

Il tuo computer è stato violato o si tratta di un problema tecnico?

Gli esperti in sicurezza informatica di Wich? hanno redatto un vademecum con i 6 segnali che indicano se il tuo computer è stato violato o se si tratta di un semplice problema tecnico. “Riconoscere i segnali di un computer compromesso può aiutarti a proteggere le tue informazioni“, hanno spiegato.

6 segnali di violazione

  1. Il software antivirus è stato disabilitato:  “Se il tuo computer è stato infettato da malware, è possibile che il tuo software antivirus sia stato disattivato senza che tu te ne accorgessi. Ciò significa che la protezione in tempo reale non sarà attiva in background e potresti non ricevere più notifiche di sicurezza o promemoria di scansione“.
  2. Nuovi programmi o file sono apparsi sul tuo computer: “Un computer infetto da malware viene spesso utilizzato per installare ed eseguire software progettati per rubare i dati degli account online senza l’autorizzazione dell’utente. Potresti anche notare la comparsa di nuovi file nelle cartelle Download o Documenti che non hai creato tu“.
  3. Accessi sconosciuti ai tuoi account online: “Molti servizi online, tra cui e-mail, social media e app di shopping, ti invieranno un avviso se sospettano che il tuo account sia stato compromesso. Gli hacker spesso utilizzano password rubate durante violazioni dei dati per accedere agli account“.
  4. Il tuo PC è diventato inspiegabilmente lento: “Se il cambiamento nelle prestazioni è stato graduale nell’arco di diversi mesi, è improbabile che sia il risultato di un hack, mentre un rallentamento improvviso potrebbe indicare la presenza di un malware“.
  5. Le impostazioni del browser sono cambiate: “Un malware può modificare le impostazioni del browser senza autorizzazione, facendo sì che il motore di ricerca predefinito venga modificato in uno che genera entrate per i truffatori o espone l’utente a siti di phishing“.
  6. Compaiono popup e pubblicità in continuazione: “Un malware può modificare le impostazioni del browser senza autorizzazione, facendo sì che il motore di ricerca predefinito venga modificato in uno che genera entrate per i truffatori o espone l’utente a siti di phishing“.
Fonte: Wich?

Pubblicato il 29 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Coppa del Mondo FIFA 2026: boom di truffe online e maglie contraffatte, l’allarme prima del calcio d’inizio

Coppa del Mondo FIFA 2026: boom di truffe online e maglie contraffatte, l’allarme prima del calcio d’inizio
La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi aggiuntivi con ExpressVPN

La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi aggiuntivi con ExpressVPN
La migliore VPN è in offerta a un prezzo mai visto: una promo imperdibile

La migliore VPN è in offerta a un prezzo mai visto: una promo imperdibile
Con la VPN di TotalAV proteggi la tua privacy online: basta 1,59€/mese

Con la VPN di TotalAV proteggi la tua privacy online: basta 1,59€/mese
Coppa del Mondo FIFA 2026: boom di truffe online e maglie contraffatte, l’allarme prima del calcio d’inizio

Coppa del Mondo FIFA 2026: boom di truffe online e maglie contraffatte, l’allarme prima del calcio d’inizio
La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi aggiuntivi con ExpressVPN

La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi aggiuntivi con ExpressVPN
La migliore VPN è in offerta a un prezzo mai visto: una promo imperdibile

La migliore VPN è in offerta a un prezzo mai visto: una promo imperdibile
Con la VPN di TotalAV proteggi la tua privacy online: basta 1,59€/mese

Con la VPN di TotalAV proteggi la tua privacy online: basta 1,59€/mese
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 set 2025
Link copiato negli appunti