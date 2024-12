Il tuo prossimo password manager? Sicuramente LastPass al 25% di sconto

Il 2025 deve iniziare in tutta sicurezza ed è per questo che come proposito hai l’acquisto del tuo prossimo password manager? Sia che tu vuoi attivarlo ex novo o vuoi sostituire quello che stai utilizzando adesso, hai tanti buoni motivi per scegliere LastPass. Prima di tutto, oggi è in offerta al 25% di sconto!

Tutti e tre i piani di questo password manager sono scontati al 25%. Quindi puoi scegliere tra:

Premium : password illimitate, accesso a tutti i tuoi dispositivi e condivisione uno a molti;

: password illimitate, accesso a tutti i tuoi dispositivi e condivisione uno a molti; Families : tutte le funzioni del piano Premium, 6 account Premium, dashboard dell’amministratore familiare per gestire utenti e sicurezza e raggruppamento e condivisione degli elementi nelle cartelle;

: tutte le funzioni del piano Premium, 6 account Premium, dashboard dell’amministratore familiare per gestire utenti e sicurezza e raggruppamento e condivisione degli elementi nelle cartelle; Teams (ideale per piccole imprese): cassaforte digitale per ogni utente, console di amministrazione per gestire gli utenti, dashboard di sicurezza del team, 25 criteri di sicurezza, autenticazione a più fattori e cartelle condivise.

LastPass: il password manager con sicurezza avanzata e funzionalità complete

Il tuo prossimo password manager deve essere per forza LastPass. Grazie a questo servizio hai sicurezza avanzata e funzionalità complete. Tra l’altro, oggi è in offerta al 25% di sconto! Quindi approfittane subito, prima che la promozione finisca.

Riguardo alla sicurezza avanzata, LastPass utilizza una crittografia di livello militare per proteggere i dati degli utenti nel suo password manager.

Inoltre, adotta una politica a conoscenza zero, quindi non può accedere alle password degli utenti. Tutto è ulteriormente rafforzato da:

Autenticazione a due fattori (2FA) con molteplici opzioni;

(2FA) con molteplici opzioni; Crittografia e decrittografia a livello del dispositivo;

a livello del dispositivo; Hashing delle password con PBKDF2 SHA-256.

LastPass è il password manager che include un’ampia gamma di funzionalità utili:

Generazione automatica di password complesse;

di password complesse; Compilazione automatica di credenziali e moduli;

di credenziali e moduli; Sincronizzazione tra dispositivi illimitati;

tra dispositivi illimitati; Condivisione sicura delle password;

delle password; Monitoraggio del dark web per rilevare violazioni dei dati;

per rilevare violazioni dei dati; Dashboard di sicurezza per valutare la forza delle password.