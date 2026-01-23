 Il tuo sito pronto in pochi minuti a partire da 2,49€ al mese con Hostinger
Crea il tuo sito web da zero in pochissimi minuti grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale di Hostinger a partire da soli 2,49€.
Informatica Cloud & Hosting
Canva

Oggi puoi realizzare il tuo sito web da zero in pochi minuti grazie a funzionalità di intelligenza avanzate e integrate con Hostinger, la soluzione perfetta per chi cerca semplicità ed efficacia. Tra l’altro oggi tutti i piani sono in offerta speciale. Abbonati subito a partire da soli 2,49 euro al mese! Si tratta di un’occasione unica per non rimandare più quello che avresti dovuto fare già da tempo.

Scegli Hostinger per creare il tuo sito

Oltre a questo risparmio incredibile, hai anche 3 mensilità gratis. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo. Scegli il piano che fa al caso tuo. Hai tre soluzioni perfette e su misura in base alle tue esigenze e alla realtà della tua attività che vuoi promuovere online. Scegliere l’abbonamento giusto è il primo passo per il vero successo.

Hostinger: tre piani in offerta per creare il tuo sito

Il piano più popolare di Hostinger, che non è il più economico, è il Business. Perfetto per chi cerca più strumenti e potere per la crescita online. Con soli 2,99 euro al mese, invece di 14,99 euro, hai 3 mensilità gratis. Inoltre, potrai creare fino a 50 siti web. Incluse, trovi 5 app web Node.js gestite, 50 GB di spazio di archiviazione NVMe e 5 caselle di posta per sito web gratis per 1 anno. Sfrutta backup giornalieri e tutte le funzionalità di intelligenza artificiale per realizzare il tuo sito in pochi minuti.

Scegli Business per creare il tuo sito

Il più economico di Hostinger è Premium. Ideale per avere tutto il necessario per iniziare. Con soli 2,49 euro al mese, invece di 12,19 euro, hai 3 mensilità gratis. Potrai creare fino a 3 siti web differenti e avrai 20 GB di memoria SSD oltre a 2 caselle di posta elettronica per sito web, gratis per 1 anno. Il dominio è gratuito il primo anno e puoi migrare il tuo sito gratuitamente e senza downtime. Potrai sfruttare l’AI Website Builder per creare siti in pochi minuti.

Scegli Premium per creare il tuo sito

Infine, per chi cerca potenza per i siti web con il cloud hosting, Hostinger ha Cloud Startup. Con soli 6,99 euro, invece di 25,99 euro, hai 3 mensilità gratis. Crea fino a 100 siti web con incluse 10 app web Node.js gestite. Inoltre, hai 100 GB di spazio di archiviazione NVMe e 10 caselle di posta per sito web, gratis il primo anno. Goditi tutte le funzionalità premium incluse e un’assistenza prioritaria 24/7.

Scegli Cloud Startup per creare il tuo sito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 gen 2026

Osvaldo Lasperini
23 gen 2026
