Il tuo smartphone è davvero infetto? Occhio alla nuova truffa

Una nuova minaccia nella minaccia sta mettendo in pericolo milioni di utenti in Italia. Si tratta di un falso avviso preoccupante che, con toni di urgenza, spinge il destinatario ad agire e seguire istruzioni molto pericolose pensando invece di risolvere il problema. L’alert recita così: “Il tuo smartphone è infetto“. Tuttavia si tratta dell’ennesimo attacco phishing.

Infatti, nella maggior parte dei casi segnalati, si tratta di una mail ricevuta nella propria casella di posta elettronica. I toni e i loghi sembrano molto credibili, tanto da creare preoccupazione nell’avviso e fiducia nella risoluzione proposta. Peccato però che, cliccando sul link contenuto nella mail, l’utente scarica un’app malevola che installa un malware all’interno del dispositivo.

In pratica, pensando di “pulire” il proprio smartphone infetto è l’utente stesso a permettere l’infezione. Questi malware, spesso trojan, si insinuano nei processi lavorando in background e accedendo così alle informazioni più sensibili come dettagli di pagamento e conti correnti online. Questo grazie al fatto che si camuffano da app antivirus, il che permette loro di ottenere accessi importanti.

Come evitare la truffa dello smartphone infetto

Potresti anche tu, se non è già successo, ricevere un messaggio di allerta con scritto: “Il tuo smartphone è infetto“. Fai attenzione perché potresti trovarti a dover affrontare conseguenze spiacevoli frutto di scelte avventate mosse dalla preoccupazione e da un senso di urgenza creati a tavolino. Ecco alcuni consigli utili per evitare di cadere nella trappola di questa truffa: