Tutela la tua privacy online: Incogni è in sconto del 50%

Sono tantissime ormai le aziende che raccolgono e scambiano i tuoi dati senza che tu ne sappia nulla. Ecco perchè dotarsi di uno strumento come Incogni, al giorno d’oggi, è indispensabile. Incogni si occupa della rimozione automatizzata delle informazioni dal web, proteggendo l’utente da pishing, spam o da spiacevoli tentativi di truffa. Non a caso, con Incogni puoi finalmente ridurre il volume delle chiamate e delle e-mail di spam che ti arrivano giornalmente.

Furto d’identità a violazione della privacy sono sicuramente due aspetti su cui dobbiamo puntare l’attenzione. Purtroppo. non mancano siti di ricerca di persone che consentono di accedere a informazioni personali come indirizzi o altri dettagli che includono dati sensibili. Che aspetti? Inizia subito ad utilizzare Incogni per evitare tutto questo. L’utilizzo è semplicissimo: scegli l’abbonamento che più soddisfa le tue esigenze, tra Piano annuale e Piano mensile.

I vantaggi di Incogni sono davvero tanti, scopriamoli insieme!

Incogni ti consente di risparmiare tempo con l’automazione: senza uno strumento come questo impiegheresti in media 304 ore per completare manualmente tutte le singole richieste di rimozione dei dati necessarie per proteggere la tua privacy;

con l’automazione: senza uno strumento come questo impiegheresti in media 304 ore per completare manualmente tutte le singole richieste di rimozione dei dati necessarie per proteggere la tua privacy; Non rimuove i tuoi dati solo da determinati tipi di broker di dati. Mitigazione del rischio, siti di ricerca di persone, informazioni finanziarie e broker di dati di marketing: Incogni rimuove le tue informazioni personali da tutti.

Oggi puoi scegliere tra due diverse opzioni: Piano mensile o annuale: il Piano mensile è disponibile al costo di 12,99 euro al mese, mentre il Piano annuale a soli 6,49 euro al mese grazie ad uno sconto del 50%.

Non pensarci ancora, prosegui subito con l’acquisto di uno dei piani Incogni e inizia a proteggere la tua privacy. Siamo sicuri che sarai soddisfatto. In caso contrario, non preoccuparti perchè hai 30 giorni di rimborso garantito e la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.