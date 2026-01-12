Tutta Apple TV+ con le novità di gennaio gratis 7 giorni poi solo 9,99€

Approfitta subito dell’ottima offerta per accedere a un intrattenimento di altissima qualità. Ottieni tutto il catalogo di Apple TV+ con le novità di gennaio 2026 gratis per 7 giorni, poi al rinnovo solo 9,99 euro al mese. Registrati subito online! Subito avrai accesso ai contenuti incredibili di questa piattaforma.

Apple TV+: l’offerta di gennaio e le novità disponibili

Approfitta dell’offerta di gennaio 2026! Grazie a questa promozione hai subito 7 giorni gratis di Apple TV+. Al rinnovo ti costerà solo 9,99 euro al mese, sempre senza pubblicità e puoi disdire quando vuoi. Grazie a questa occasione puoi vedere tutte le novità disponibili di questo mese.

Già disponibile, trovi la terza stagione di Teheran.

“Tehran” racconta di Tamar (Niv Sultan), hacker e agente del Mossad che si infiltra a Teheran sotto falsa identità. Dopo essersi ribellata alla fine della seconda stagione e aver subito la perdita dei suoi alleati più stretti, nella terza stagione Tamar deve trovare un modo per reinventarsi e riconquistare il sostegno del Mossad se vuole sopravvivere. Sultan riprenderà il ruolo acclamato dalla critica di agente del Mossad Tamar Rabinyan, affiancata dalle star Shaun Toub e Shila Ommi, già presenti nella serie, e dai nuovi arrivati Hugh Laurie, Sasson Gabai, Bahar Pars e Phoenix Raei.

Dal 14 gennaio 2026 potrai gustarti la seconda stagione di Hijack.

Nella seconda stagione della serie “Hijack”, un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, e le autorità si affannano per salvare centinaia di vite umane. Sam Nelson (Idris Elba) è a bordo del treno al centro dell’emergenza. Una decisione sbagliata potrebbe causare un disastro.

Infine, dal 21 gennaio 2026 potrai seguire la seconda stagione di Nettare degli dei

Nella seconda stagione di “Nettare degli dei”, Camille e Issei si trovano ad affrontare la sfida più pericolosa della loro vita: scoprire l’origine del vino più pregiato al mondo, un misterioso enigma che nemmeno il loro leggendario padre, Alexandre Léger, è riuscito a risolvere. Quella che era iniziata come una sfida per l’eredità diventa una ricerca della verità attraverso continenti e secoli, che porta alla luce storie dimenticate, rivalità nascoste e segreti sepolti da generazioni. Spinti ai confini del mondo e negli angoli più oscuri di se stessi, Camille e Issei devono decidere quanto sono disposti a sacrificare. La risposta potrebbe guastare il loro legame di anime fraterne… o peggio distruggerli.

