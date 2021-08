Tutta la connettività che ti serve nel palmo di una mano grazie all'HUB USB-C

Se sei alla ricerca di un HUB USB Type-C e vuoi qualcosa di essenziale, ma che costi il meno possibile, abbiamo un’interessante promozione da suggerirti. Stiamo parlando dell’HUB USB-C Ugreen 7 in 1, un accessorio estremamente piccolo, ma piuttosto versatile.

HUB USB Type-C Ugreen 7 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, con una scocca monoblocco completamente grigia. Come premesso dal punto di vista delle connessioni troviamo tutto ciò che può servire nella vita quotidiana. Troviamo ad esempio una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery per ricaricare il PC direttamente dall’HUB. Tuttavia, va premesso che seppur pensato per l’utilizzo su laptop, si sposa benissimo per l’utilizzo sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. L’HUB, infatti, è pienamente compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS e persino Chrome OS. È sufficiente quindi avere un dispositivo dotato di porta USB Type-C per utilizzarlo, grazie alla funzionalità plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti.

Le altre connessioni prevedono due porte USB 3.0 ad alta velocità, che permettono di trasferire rapidamente i dati tra una periferica esterna ed il dispositivo a cui l’HUB è connesso. A queste si affianca un comodo lettore di schede TF, ideale per chi utilizza con frequenza memory card per foto e video. Chiude una porta HDMI 4K a 60Hz, una delle feature più interessanti dell’HUB. Questa, infatti, permette di collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione. Si tratta di una soluzione molto comoda, soprattutto in presenza di display dalle dimensioni come quelli dei laptop ultracompatti.

Grazie ad un coupon di 10 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’HUB può essere acquistato su Amazon a soli 39,99 euro.