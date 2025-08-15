 Tutte le offerte di Iliad per l'estate 2025: fai incetta di GIGA!
Iliad ha lanciato tre offerte mobile tra le più interessanti del mercato. Ecco nel dettaglio quali sono e come attivarle in modo semplice.
Tutte le offerte di Iliad per l'estate 2025: fai incetta di GIGA!
Iliad ha lanciato tre offerte mobile tra le più interessanti del mercato. Ecco nel dettaglio quali sono e come attivarle in modo semplice.

Iliad ha lanciato delle offerte mobile veramente interessanti. La nuova linea di offerte “TOP” parte da un pacchetto con 150 GB di traffico dati in Italia al costo di 7,99€ al mese e arriva fino a 300 GB mensili a 11,99€, con 5G e VoLTE compresi nel prezzo.

Si possono tutte attivare direttamente sul sito ufficiale di Iliad. Prima però vorrai sapere quali sono nel dettaglio le tariffe proposte dall’operatore: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Tutte le offerte di Iliad

Possiamo dirlo: è difficile trovare sul mercato un operatore mobile dal rapporto qualità prezzo comprabile a Iliad. L’azienda francese ha messo a disposizione alcune delle offerte più interessanti del momento. Eccole.

ILIAD TOP 150 PLUS

  • Costo: 7,99€ al mese
  • Costo di attivazione (una tantum): 9,99€
  • Chiamate: minuti illimitati
  • SMS: illimitati
  • Traffico internet nazionale: 250 GB al mese
  • Traffico internet in Europa (“roaming zero”): 20 GB, dedicati
  • Velocità navigazione: 4G

ILIAD TOP 250 PLUS

  • Costo: 9,99€ al mese
  • Costo di attivazione (una tantum): 9,99€
  • Chiamate: minuti illimitati
  • SMS: illimitati
  • Traffico internet nazionale: 250 GB al mese
  • Traffico internet in Europa (“roaming zero”): 25 GB, dedicati
  • Velocità navigazione: 5G
  • Feature extra:
    • supporto chiamate VoLTE
    • sconto di 4€ al mese se si attiva l’offerta in fibra ottica Iliad Fibra Pura
    • sconto di 5€ al mese se si attiva l’offerta in fibra ottica Iliadbox Super

ILIAD TOP 300 PLUS

  • Costo: 11,99€ al mese
  • Costo di attivazione (una tantum): 9,99€
  • Chiamate: minuti illimitati
  • SMS: illimitati
  • Traffico internet nazionale: 300 GB al mese
  • Traffico internet in Europa (“roaming zero”): 30 GB, dedicati
  • Velocità navigazione: 5G
  • Feature extra:
    • supporto chiamate VoLTE
    • sconto di 4€ al mese se si attiva l’offerta in fibra ottica Iliad Fibra Pura
    • sconto di 5€ al mese se si attiva l’offerta in fibra ottica Iliadbox Super
    • attivabile anche da chi ha già un abbonamento Iliad con offerta mensile pari o inferiore a 11,99€.

Come da tradizione del marchio, le proposte mantengono le caratteristiche di sempre: massima chiarezza, assenza di spese nascoste e tariffe bloccate per tutta la durata della promo. Tutti e tre i piani resteranno disponibili fino alle 15:00 del 18 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ago 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
15 ago 2025
