Tutti i dispositivi Surface sono PC Secured-Core: cosa significa

Microsoft ha annunciato oggi che la sua gamma di dispositivi Surface è dotata di una tecnologia avanzata per la sicurezza informatica: PC Secured-Core. Questi PC integrano meccanismi di difesa a livello hardware, software e firmware per contrastare le minacce provenienti da hacker, malware e altri attacchi.

Microsoft progetta e sviluppa personalmente il firmware e il software dei suoi dispositivi Surface, garantendo così un controllo e una gestione totale dell’intero ecosistema. Inoltre, l’azienda si impegna a fornire aggiornamenti regolari del firmware e dei driver per tutti i dispositivi Surface lanciati dal 2021 per i prossimi sei anni.

PC Secured-Core per la sicurezza dei dispositivi Surface

Microsoft spiega i requisiti di sicurezza dei PC Secured-Core, tra cui i suoi dispositivi Surface. Si tratta di una serie di criteri che riguardano il firmware e l’hardware, come il Secure Boot, il Trusted Platform Module 2.0 e la protezione del Direct Memory Access. Queste funzioni impediscono l’avvio o l’esecuzione di software dannosi sul sistema.

Inoltre, i PC Secured-Core integrano altre difese a livello di firmware, come il System Guard Secure Launch e l’isolamento della modalità di gestione del sistema. A livello di sistema operativo e software, i PC Secured-Core offrono funzionalità come l’Hypervisor Code Integrity, il Windows Hello e la crittografia Bitlocker. Queste funzionalità garantiscono la verifica, l’autenticazione e la protezione dei dati sul sistema.

Scott Fudally, VP Surface Development di Microsoft, ha illustrato quattro vantaggi dei PC Secured-Core, quali:

Proteggono dalle vulnerabilità dei fornitori, che possono compromettere la sicurezza del firmware o dell’hardware.

Semplificano i miglioramenti della sicurezza, grazie al controllo di Microsoft su firmware, driver e dispositivo, che permette di rispondere più rapidamente ai problemi e alle minacce alla sicurezza.

Consentono un accesso sicuro e senza interruzioni, tramite funzionalità come il Windows Hello, che riconosce il volto o l’impronta digitale dell’utente.

Gestiscono l’accesso all’hardware, dando agli amministratori IT la possibilità di controllare e disattivare i componenti a livello di firmware.

Microsoft cerca di rilanciare i suoi dispositivi con la tecnologia PC Secured-Core

Microsoft spera che questi vantaggi possano attrarre più utenti verso la sua gamma di dispositivi Surface, che ha subito una diminuzione del 22% nel fatturato nell’ultimo trimestre, secondo quanto riportato nell’ultima conferenza stampa dell’azienda. Il fatturato di tutte le altre divisioni è aumentato; anche quello di Windows è cresciuto del 4%.

Panos Panay, il capo di Windows e Surface, lascerà Microsoft dopo questo trimestre. Non si conosce la ragione della sua partenza. Secondo alcune voci, Panay si trasferirà ad Amazon per lavorare alla divisione hardware.

Microsoft punta sui PC Secured-Core per tutti i dispositivi Surface, sperando di rilanciare la sua divisione in difficoltà. Bisognerà vedere quanto Microsoft continuerà a investire su Surface. Il mese scorso ha presentato nuovi dispositivi, tra cui un Surface Laptop Go 3 più leggero e potente, un Surface Laptop Studio 2 pensato per le aziende e un Surface Go 4 con schermo più grande.