Tutti i modi per avere Apple TV+ gratis: 3 mesi, ma anche di più

Forse non ha ancora raggiunto la popolarità di altri servizi streaming, ed è un peccato perché Apple TV+ è una piattaforma davvero valida, con diverse serie TV di successo e prodotti poco conosciuti che meriterebbero maggior risalto. Se anche tu non conosci bene questo servizio, ci sono diversi modi per provarlo gratuitamente. Andiamo a vedere quali.

Apple TV+ gratis: le promo attive

La prima possibilità è legata all’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Dopo aver acquistato il tuo nuovo dispositivo Apple hai infatti 90 giorni di tempo per riscattare la tua prova gratuita di 3 mesi: per farlo, ti basta aprire l’app di Apple TV+ direttamente con il dispositivo che hai acquistato e ovviamente dopo aver fatto accesso con il tuo ID Apple. L’offerta comparirà automaticamente.

Un’altra possibilità è pensata per i giovani o comunque per coloro che stanno seguendo un corso di studi universitario: basta sottoscrivere un abbonamento Apple Music per studenti, dimostrabile collegandoti direttamente con il sito della tua università, per avere Apple TV+ completamente gratis e senza costi aggiuntivi. Non ci sono limiti di tempo, se non quelli legati al tempo di frequentazione del tuo corso.

Infine, ricordati che c’è comunque la possibilità di attivare una prova gratuita di 7 giorni, così da valutare il servizio che da solo costa 9,99 euro al mese. A te la scelta: provandolo, probabilmente, non tornerai più indietro.