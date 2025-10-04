Tutti i vantaggi di pCloud, che ora è in sconto fino a -700€ sul piano da 10 TB

Se i tuoi dispositivi come PC e smartphone iniziano ad essere ingolfati e hai bisogno di un archivio digitale affidabile e accessibile ovunque, pCloud potrebbe essere esattamente ciò che fa al caso tuo. Questo strumento è un cloud storage sicuro, con sede in Svizzera.

Delle sue caratteristiche parleremo nelle prossime righe, ma vogliamo subito dirti una cosa: in questo momento tutti i piani di pCloud sono in super sconto. Pensa che puoi ottenere subito e per sempre (senza abbonamenti, proprio a vita) 500 GB al prezzo di 199€ invece di 299€. Se invece hai esigenze più complesse, 10 TB ti costano ben 700€ in meno: 1190€ invece di 1890€. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale, ma detto questo vediamo tutti i vantaggi che offre.

Perché pCloud è così apprezzato dagli utenti di tutto il mondo?

Non c’è una sola risposta a questa domanda, nel senso che sono talmente tante le qualità di pCloud che potremmo semplicemente rispondere così: perché è un tool di altissimo livello. Innanzitutto, protegge i tuoi file con le rigide leggi sulla privacy svizzere e li conserva in data center sicuri e certificati. Inoltre, mette a disposizione una crittografia AES 256-bit.

All’interno della piattaforma è possibile caricare file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità di trasferimento. Con pCloud si possono anche ripristinare versioni precedenti dei file. Se poi hai l’esigenza di condividere i tuoi documenti con altre persone, non c’è problema: si può fare inviando link protetti da password, ma anche collaborando in cartelle condivise.

pCloud integra anche un lettore musicale e video, così da poter guardare in streaming i tuoi contenuti preferiti salvati nella piattaforma. Da menzionare anche la possibilità di effettuare il backup del desktop del tuo PC e della galleria dello smartphone, così come di trasferire file da app di terze parti, come Dropbox o Google Photos.

Inizia ad usare pCloud: vai sul sito ufficiale e scegli il piano che preferisci. L’occasione è ora: gli sconti non rimarranno attivi ancora per molto.