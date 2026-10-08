 Tutti i nuovi tablet di Amazon in preordine (c'è già qualche sconto)
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Tutti i nuovi tablet di Amazon in preordine (c'è già qualche sconto)

Sono arrivati i nuovi tablet di Amazon: tre modelli Alexa Tablet e due Kids Tablet per i più piccoli, eccoli in preordine sull'e-commerce.
Tutti i nuovi tablet di Amazon in preordine (c'è già qualche sconto)
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Sono arrivati i nuovi tablet di Amazon: tre modelli Alexa Tablet e due Kids Tablet per i più piccoli, eccoli in preordine sull'e-commerce.
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Amazon ha presentato i suoi nuovi tablet. Cinque modelli in totale, già tutti in preordine sull’e-commerce con la possibilità di scegliere tra diverse versioni e colorazioni per ognuno. Al centro dell’esperienza c’è Alexa+, il sistema operativo è Android (non più Fire OS come in passato) ed è integrato il supporto nativo a Google Play per il download delle applicazioni.

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I nuovi tablet Amazon in preordine: tutti i modelli

Partiamo da Alexa Tablet 8, proposto a partire da 229,99 euro nell’edizione con pubblicità sullo schermo, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ha un display da 8,7 pollici, processore MediaTek MT8189 e connettività Wi-Fi 6E.

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Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese

Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese

229,99
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Poi c’è Alexa Tablet 11, che porta la diagonale del pannello a 10,95 pollici e il quantitativo di RAM a 8 GB. Si parte da 329,99 euro e aumenta anche la capacità della batteria.

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Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 64 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Ametista

Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 64 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Ametista

329,99
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A completare il trio è Alexa Tablet Pro 12, con display da 12 pollici di tipo Standard (Glossy) o Nanomatte, processore più potente, fino a 16 GB di RAM e memoria interna che arriva a 256 GB. La spesa è 499,99 euro per la versione base.

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Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite

Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite

499,99
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Passiamo a quelli per i bambini. Il primo è Kids Tablet 8: costa 229,99 euro con il suo schermo da 8,7 pollici e un anno di Kids+ incluso. Le finiture disponibili in questo momento sono Turchese e Gatto arcobaleno.

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Amazon Kids Tablet 8 (ultimo modello), schermo HD da 8,7

Amazon Kids Tablet 8 (ultimo modello), schermo HD da 8,7″, batteria che dura tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (turchese)

229,99
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La carrellata si conclude con il Kids Tablet 11 che, come si può intuire dal nome, porta la diagonale dello schermo a 11 pollici. È in preordine a 329,99 euro nelle edizioni Turchese e Vortice stellare.

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Amazon Kids Tablet 11 (ultimo modello), schermo 2,5K da 11

Amazon Kids Tablet 11 (ultimo modello), schermo 2,5K da 11″, batteria per tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (turchese)

329,99
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Sono già online alcune offerte dedicate

Occhio alle offerte: alcuni modelli risultano già scontati. Bisogna verificare nelle schede dei singoli modelli se c’è la promo da applicare.

L'offerta di Amazon su Alexa Tablet 8

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Pubblicato il 8 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2026
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