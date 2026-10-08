Tutti i nuovi tablet di Amazon in preordine (c'è già qualche sconto)

Amazon ha presentato i suoi nuovi tablet. Cinque modelli in totale, già tutti in preordine sull’e-commerce con la possibilità di scegliere tra diverse versioni e colorazioni per ognuno. Al centro dell’esperienza c’è Alexa+, il sistema operativo è Android (non più Fire OS come in passato) ed è integrato il supporto nativo a Google Play per il download delle applicazioni.
I nuovi tablet Amazon in preordine: tutti i modelli
Partiamo da Alexa Tablet 8, proposto a partire da 229,99 euro nell’edizione con pubblicità sullo schermo, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ha un display da 8,7 pollici, processore MediaTek MT8189 e connettività Wi-Fi 6E.
- 4/64 GB con pubblicità a 229,99 euro nelle colorazioni Turchese, Grafite e Rosa antico;
- 4/64 GB senza pubblicità a 249,99 euro nelle colorazioni Turchese, Grafite e Rosa antico;
- 4/128 GB con pubblicità a 279,99 euro nelle colorazioni Turchese, Grafite e Rosa antico;
4/128 GB senza pubblicità a 279,99 euro nelle colorazioni Turchese, Grafite e Rosa antico;
Nuovo Amazon Alexa Tablet 8, 4 GB di RAM, 64 GB, tablet compatto da 8,7″ con display brillante, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Turchese
Poi c’è Alexa Tablet 11, che porta la diagonale del pannello a 10,95 pollici e il quantitativo di RAM a 8 GB. Si parte da 329,99 euro e aumenta anche la capacità della batteria.
- 8/64 GB con pubblicità a 329,99 euro nelle colorazioni Ametista, Grafite e Verde matcha;
- 8/64 GB senza pubblicità a 349,99 euro nelle colorazioni Ametista, Grafite e Verde matcha;
- 8/128 GB con pubblicità a 379,99 euro nelle colorazioni Ametista, Grafite e Verde matcha;
- 8/128 GB senza pubblicità a 399,99 euro nelle colorazioni Ametista, Grafite e Verde matcha.
Nuovo Amazon Alexa Tablet 11, 8 GB di RAM, 64 GB, straordinario schermo 2,5K da 11″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Ametista
A completare il trio è Alexa Tablet Pro 12, con display da 12 pollici di tipo Standard (Glossy) o Nanomatte, processore più potente, fino a 16 GB di RAM e memoria interna che arriva a 256 GB. La spesa è 499,99 euro per la versione base.
- 8/128 GB a 499,99 euro con display Standard;
- 8/128 GB a 559,99 euro con display Nanomatte;
- 16/256 GB a 669,99 euro con display Nanomatte.
Nuovo Amazon Alexa Tablet 12 Pro, 8 GB di RAM, 128 GB, straordinario schermo 2,8K da 12″, batteria che dura tutto il giorno, con Google Play, progettato per Alexa+, Grafite
Passiamo a quelli per i bambini. Il primo è Kids Tablet 8: costa 229,99 euro con il suo schermo da 8,7 pollici e un anno di Kids+ incluso. Le finiture disponibili in questo momento sono Turchese e Gatto arcobaleno.
Amazon Kids Tablet 8 (ultimo modello), schermo HD da 8,7″, batteria che dura tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (turchese)
La carrellata si conclude con il Kids Tablet 11 che, come si può intuire dal nome, porta la diagonale dello schermo a 11 pollici. È in preordine a 329,99 euro nelle edizioni Turchese e Vortice stellare.
Amazon Kids Tablet 11 (ultimo modello), schermo 2,5K da 11″, batteria per tutto il giorno, 1 anno di Kids+ con video, app, giochi e audiolibri, custodia rigida sottile inclusa (turchese)
Sono già online alcune offerte dedicate
Occhio alle offerte: alcuni modelli risultano già scontati. Bisogna verificare nelle schede dei singoli modelli se c’è la promo da applicare.