Tutti i nuovi tablet di Amazon in preordine (c'è già qualche sconto)

Amazon ha presentato i suoi nuovi tablet. Cinque modelli in totale, già tutti in preordine sull’e-commerce con la possibilità di scegliere tra diverse versioni e colorazioni per ognuno. Al centro dell’esperienza c’è Alexa+, il sistema operativo è Android (non più Fire OS come in passato) ed è integrato il supporto nativo a Google Play per il download delle applicazioni.

I nuovi tablet Amazon in preordine: tutti i modelli

Partiamo da Alexa Tablet 8, proposto a partire da 229,99 euro nell’edizione con pubblicità sullo schermo, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Ha un display da 8,7 pollici, processore MediaTek MT8189 e connettività Wi-Fi 6E.

Poi c’è Alexa Tablet 11, che porta la diagonale del pannello a 10,95 pollici e il quantitativo di RAM a 8 GB. Si parte da 329,99 euro e aumenta anche la capacità della batteria.

A completare il trio è Alexa Tablet Pro 12, con display da 12 pollici di tipo Standard (Glossy) o Nanomatte, processore più potente, fino a 16 GB di RAM e memoria interna che arriva a 256 GB. La spesa è 499,99 euro per la versione base.

8/128 GB a 499,99 euro con display Standard;

8/128 GB a 559,99 euro con display Nanomatte;

16/256 GB a 669,99 euro con display Nanomatte.

Passiamo a quelli per i bambini. Il primo è Kids Tablet 8: costa 229,99 euro con il suo schermo da 8,7 pollici e un anno di Kids+ incluso. Le finiture disponibili in questo momento sono Turchese e Gatto arcobaleno.

La carrellata si conclude con il Kids Tablet 11 che, come si può intuire dal nome, porta la diagonale dello schermo a 11 pollici. È in preordine a 329,99 euro nelle edizioni Turchese e Vortice stellare.

Sono già online alcune offerte dedicate

Occhio alle offerte: alcuni modelli risultano già scontati. Bisogna verificare nelle schede dei singoli modelli se c’è la promo da applicare.