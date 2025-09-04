 Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo
Tutto il calcio di Sky con Serie A e C a 15,90€ al mese: ecco la promo

Tre incontri di Serie A e tutta la Serie C su Sky: ora il pacchetto Calcio + TV costa solo 15,90€ al mese invece di 33€. Approfittane ora.
Tre incontri di Serie A e tutta la Serie C su Sky: ora il pacchetto Calcio + TV costa solo 15,90€ al mese invece di 33€. Approfittane ora.

Sky ha presentato una promozione esclusiva online che abbina Sky TV e Sky Calcio a un prezzo speciale: 15,90€ al mese per 18 mesi, invece dei 33€ di listino, con un costo di attivazione una tantum di 19€.

Il pacchetto Calcio è il vero punto di forza dell’offerta. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio cosa include, mentre per quanto riguarda l’attivazione bast andare sul sito ufficiale di Sky.

Su Sky c’è il meglio del calcio: scopri l’offerta

Gli abbonati a Sky avranno accesso a:

  • 3 incontri di Serie A per ogni giornata, inclusi i big match più attesi del campionato (tra cui Roma-Inter alla 7ª giornata, Juventus-Roma alla 16ª, Juventus-Napoli alla 22ª e Inter-Juventus alla 25ª), per un totale di circa 30 partite di cartello sulle 76 disponibili;
  • Tutto il campionato di Serie C in esclusiva;
  • La Premier League completa;
  • Tutta la Bundesliga;
  • Una selezione dei migliori incontri di Ligue 1 francese.

Tra i match in calendario visibili prossimamente ci sono Inter-Torino, Lecce-Milan, Pisa-Roma, Torino-Fiorentina, Fiorentina-Napoli, Sassuolo-Lazio e Como-Genoa.

A completare l’offerta c’è il pacchetto Sky TV, che porta in streaming show e serie di successo, sia originali sia internazionali, come The Walking Dead: Dead City e la nuova edizione di X Factor, in onda dall’11 settembre.

Tutto questo a soli 15,90€ al mese per 18 mesi, con attivazione solo tramite il sito ufficiale di Sky.

Pubblicato il 4 set 2025

