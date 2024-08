TUXEDO InfinityFlex 14: nuovo laptop Linux convertibile 3 in 1

Il produttore tedesco di hardware Linux TUXEDO Computers ha presentato oggi il notebook TUXEDO InfinityFlex 14. Si tratta del suo primo laptop convertibile basato su Linux che si trasforma in un tablet Linux. Questo PC convertibile Linux 3 in 1 è progettato per consentire modalità di funzionamento flessibili in viaggio o in ufficio. È dotato di un telaio in alluminio parziale e pesa 1,5 kg. È inoltre dotato di un touchscreen Full HD (1920×1200 pixel) luminoso, opaco, da 14 pollici, a 360 gradi con supporto per penna sensibile alla pressione, aspect-ratio 16:10 e luminosità di 400 nit. TUXEDO InfinityFlex 14 è alimentato da un processore Intel Core i5-1335U con 10 core e un TDP di 15 watt, una batteria da 55 W che promette fino a 6 ore di riproduzione video locale, RAM espandibile fino a 64 GB DDR4-3200 e 500 GB di spazio di archiviazione (con SSD Samsung 980).

TUXEDO InfinityFlex 14: le altre caratteristiche del convertibile Linux

Per quanto riguarda la connettività, il TUXEDO InfinityFlex 14 è dotato di connettività 4G (LTE-A / LTE+) tramite scheda SIM, Bluetooth 5.3, due porte USB-C (Thunderbolt 4 e “Full-Featured” USB-C 3.2 Gen2), una porta HDMI 2.0, due porte USB Type-A, un lettore di schede per scheda microSD/SIM e l’obbligatorio jack per cuffie/microfono 2 in 1.

Come tutti i laptop di TUXEDO Computers, questo laptop Linux convertibile è dotato del sistema operativo TUXEDO preinstallato con l’ultimo ambiente desktop KDE Plasma. Gli utenti possono anche scegliere tra i sistemi operativi Ubuntu o Kubuntu con crittografia opzionale dell’intero disco. TUXEDO InfinityFlex 14 è disponibile per il pre-ordine dallo store online di TUXEDO Computers a partire da 1189 euro. Questo prezzo si riferisce alla la configurazione base con 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e 500 GB di SSD Samsung 980. La spedizione inizierà a metà settembre 2024.