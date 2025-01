TV 4K Samsung da 55 pollici con Tizen a 399€: l'offerta a tempo

Al prezzo stracciato di soli 399 euro, la TV 4K da 55 pollici della serie Samsung DU7190 è l’affare che stavi aspettando per il tuo salotto. Non perdere tempo e cogli al volo l’opportunità: è un’offerta a tempo proposta da Amazon, potrebbe scadere da un momento all’altro.

Affare su Amazon per la TV Samsung DU7190 (55″, 4K)

Integra un pannello Crystal UHD di alta qualità, il supporto all’intelligenza artificiale di Bixby, Alexa e Assistente Google. La piattaforma software è Tizen con tutte le applicazioni per l’accesso alle piattaforme di streaming. Ha inoltre in dotazione il telecomando con microfono per cercare e controllare i contenuti multimediali con la propria voce. Non mancano poi il decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre e un comparto audio avvolgente con Q-Symphony & OTS Lite. Puoi visitare la pagina dedicata alla promozione per conoscere tutti gli altri dettagli. Qui sotto il design del televisore appeso alla parete (nella confezione è incluso il supporto per appoggiarlo a un qualsiasi ripiano).

In conclusione, l’affare di oggi su Amazon propone la TV 4K da 55 pollici della serie Samsung DU7190 al prezzo di soli 399 euro. Lo sconto è automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: devi solo metterla nel carrello per approfittarne.

Come anticipato, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Se sei interessato, ti consigliamo di effettuare subito l’ordine per ricevere il televisore direttamente a casa tua con la consegna gratuita entro pochi giorni. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon.