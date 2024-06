TV Hisense 4K UHD da 65": la versione del 2024 è già in grande sconto su Amazon

Amanti del cinema, appassionati di serie TV e fanatici dello sport, attenzione! Oggi è il vostro giorno fortunato, perché Amazon ha appena lanciato un’offerta davvero pazzesca. Stiamo parlando della TV Hisense da 65 pollici, modello 65E63NT del 2024, in super sconto a soli 589 euro! Sì, avete capito bene, un prezzo che non si vede tutti i giorni per una TV che è praticamente un cinema!

TV Hisense 4K UHD da 65″: caratteristiche principali

Immaginatevi seduti sul vostro divano, pronti a immergervi nel vostro film preferito o a tifare per la vostra squadra del cuore su uno schermo gigantesco da 65 pollici. La Hisense 65E63NT offre una risoluzione 4K Ultra HD che vi farà vedere ogni dettaglio con una chiarezza mozzafiato. Non perderete più nemmeno un granello di polvere nelle scene d’azione o un capello fuori posto nei drammi sentimentali. E con il supporto HDR 10+, i colori saranno così vividi che sembrerà di avere gli attori direttamente nel vostro salotto anche grazie allo splendido audio DTS Virtual X.

Ma non finisce qui! Questa TV non è solo bella da vedere, ma anche intelligente. Con il sistema operativo VIDAA U7, avrete accesso a tutte le vostre app preferite come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e molte altre, direttamente dal telecomando. Non dovrete più fare acrobazie tecnologiche per passare da un episodio all’altro delle vostre serie preferite. E con Alexa integrata potrete gestire tutto col semplice uso della voce.

E per i più tecnici tra voi, sappiate che la Hisense 65E63NT supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth, così potrete collegare tutti i vostri gadget senza problemi. Inoltre, grazie alle porte HDMI e USB, potete collegare console, lettori Blu-ray e qualsiasi altro dispositivo, trasformando la vostra sala in un centro multimediale all’avanguardia.

E ora, parliamo dell’elefante nella stanza: il prezzo. A soli 589 euro, questa TV è un vero affare. Considerando che il suo prezzo originale è molto più alto, risparmierete un bel gruzzoletto che potrete spendere in popcorn, bibite e tutte le maratone di film che il vostro cuore desidera.