TV LG QNED da 50 pollici a METÀ PREZZO? Lo trovi su Amazon!

L’offerta sul televisore LG QNED 50QNED816RE ritorna, e questa volta è ancora più intrigante! Se stai cercando uno smart TV di fascia alta a un prezzo molto più accessibile rispetto a quello di listino e il Samsung QLED a soli 500 euro su Amazon non ti ha convinto, sullo stesso portale trovi questo modello perfetto per te. Sempre con la diagonale pari a 50 pollici, è del 2023 e viene venduto al 43% in meno!

Le specifiche di LG QNED 50QNED816RE

Questo televisore fa parte della linea LG QNED, ovvero di quei televisori proprietari che combinano la tecnologia Quantum Dot con la tecnologia NanoCell, perfezionando la resa dei colori rispetto a un TV LED tradizionale. Grazie poi al supporto del processore α7 GEN6 con IA integrata, le immagini e l’audio vengono ottimizzati a seconda delle impostazioni del TV e della qualità della trasmissione.

Nel caso del gaming, il TV in questione restituisce un gameplay molto fluido e reattivo grazie al Variable Refresh Rate fino a 120Hz e all’AMD FreeSync Premium, per arrivare anche al 4K su console tramite le due porte HDMI 2.1. Il sistema operativo webOS 23 con applicazioni preinstallate come Netflix, Disney+, Amazon Prime e Rai Play in Italia consente di accedere a tutte le migliori trasmissioni on demand, mentre il decoder DVB-T2 già integrato ti prepara agilmente al nuovo standard del Digitale Terrestre.

Ma dunque, quanto costa l’LG QNED 50QNED816RE? Si parla di 599 euro al posto di 1.049 euro, un risparmio considerevole che si aggiunge alla consegna gratuita in pochi giorni per chi è abbonato ad Amazon Prime e alla possibilità di richiedere il pagamento a rate tramite Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.