TV Telefunken DVB-T2 in offerta su eBay a METÀ PREZZO

Lo smart TV Samsung 4K in offerta su eBay non ti interessa o con i suoi 55 pollici è troppo grande? Non preoccuparti, ci sono anche altre promozioni davvero intriganti per televisori più compatti e di fascia bassa. Sempre su eBay, infatti, in queste ultime giornate di giugno 2023 puoi trovare un modello low-cost dotato di decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione a metà prezzo. Si tratta di un TV Telefunken, venduto al 48% in meno con spedizione gratuita in pochi giorni. Meglio affrettarsi con l’acquisto in caso di interesse, poiché le scorte disponibili sono limitate!

TV Telefunken con DVB-T2 a un prezzo bomba

Non aspettatevi chissà che specifiche tecniche, mi raccomando: si tratta infatti di un TV dotato di pannello HD Ready da 32 pollici, ovvero con risoluzione pari a 1366 х 768 pixel. Il tempo di risposta è pari a 8 ms, mentre il refresh rate è fermo a 60Hz. In aggiunta, non figura alcun sistema smart per accedere a contenuti in streaming tramite Netflix, DAZN, Amazon Prime Video, YouTube o altre piattaforme. In questo caso, si consiglia l’acquisto combinato di un Chromecast con Google TV in offerta su Amazon.

Ma torniamo al TV protagonista di questa offerta. Con il suo design compatto e il colore nero risulta comunque elegante e non troppo vistoso. Si tratta di un vantaggio importante per un televisore di fascia bassa, venduto normalmente a 229 euro.

A proposito del prezzo, grazie alla promozione ora attiva su eBay questo TV Telefunken – noto altrimenti con il codice di modello TE32552S38YXD – scende a 119 euro, per un taglio di 110 euro rispetto al listino. La spedizione viene assicurata da Monclick, rivenditore partner di eBay, entro lunedì 3 luglio procedendo con l’acquisto oggi, 28 giugno 2023. Il pagamento va completato, come da prassi, con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.