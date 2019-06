tvOS 13 è ufficiale: multiutente e nuova Home

tvOS 13 è ufficiale. Fra le novità un look rinnovato della Home, il multiutente e le anteprime a tutto schermo. Ecco le principali caratteristiche della nuova edizione dell’OS per Apple TV.

tvOS: le principali novità

Il nuovo sistema operativo per Apple TV 4K e HD porta l’esperienza multimediale su un nuovo livello. La Home è rinnovata e permette di scoprire più facilmente quello che interessa, dando un rapido sguardo alle anteprime a tutto schermo e passando agevolmente da un contenuto all’altro. Arrivano anche nuovi screensaver, questa volta a tema marino.

Una delle novità più interessanti è certamente la possibilità di utilizzare più profili utente sulla stessa Apple TV: non solo contenuti personalizzati sulla base dei propri interessi, ma anche brani suggeriti su Apple Music pensati in base ai gusti del singolo utente. Inoltre, Apple Music supporta adesso la possibilità di leggere il testo del brano in riproduzione, chiaramente in modo sincronizzato.

Il nuovo servizio di cloud gaming Apple Arcade sbarcherà anche su Apple TV con il nuovo tvOS 13: l’esperienza di gioco passa anche per la TV, garantendo così un divertimento più “grande”. Inoltre, Apple TV supporterà i joypad per Xbox One S e anche i PlayStation Dual Shock 4.

Per quello che concerne la disponibilità di tvOS 13, il programma beta per sviluppatori apre oggi mentre la prima beta pubblica sarà disponibile entro la fine di giugno. La prima release stabile della nuova versione del sistema operativo sarà disponibile invece in autunno su Apple TV 4K e Apple TV HD.