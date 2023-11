Da Twitch a ChatGPT: chi è Emmett Shear, il nuovo CEO di OpenAI

OpenAI, l’azienda che ha sviluppato ChatGPT, uno dei più potenti strumenti di intelligenza artificiale al mondo, ha un nuovo leader. Si tratta di Emmett Shear, il cofondatore di Twitch, la popolare piattaforma di video streaming. Shear sostituisce Sam Altman, che ha lasciato il suo ruolo venerdì scorso.

Il suo arrivo segna l’epilogo di un fine settimana ricco di colpi di scena, dopo l’annuncio a sorpresa, del licenziamento di Sam Altman. Il cui motivo, resta, a tutt’oggi, ancora un mistero. Non è chiaro cosa abbia spinto il consiglio di amministrazione a rimuovere l’ex ad, ma questa è già storia passata.

Chi è Emmett Shear, il cofondatore di Twitch

Emmett Shear è nato a Seattle e si è laureato in informatica presso l’Università di Yale. Ha iniziato la sua carriera nel mondo tecnologico creando Kiko Calendar, una soluzione di calendario online. Nel 2007 ha lanciato una piattaforma di live streaming con altri tre soci: Justin Kan, Michael Seibel e Kyle Vogt.

La piattaforma si chiamava Twitch e divenne in poco tempo un fenomeno globale. Nel 2014 la società è stata venduta ad Amazon per un miliardo di dollari. Oggi il sito conta più di sette milioni di streamer al mese e 31 milioni di spettatori al giorno, ricorda il New York Times.

Perché ha accettato di guidare OpenAI

Emmett Shear ha annunciato la sua nomina a capo di OpenAI in un messaggio pubblicato su X lunedì mattina. Ha detto di aver accettato l’offerta perché ritiene che OpenAI sia una delle aziende più importanti oggi in circolazione, definendo l’offerta come l’opportunità “di una vita”. Ha dichiarato di aver preso la sua decisione nel giro di poche ore, dopo aver lasciato la guida di Twitch a marzo per la nascita di suo figlio.

OpenAI è un’azienda che si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale. È stata fondata nel 2015 da un gruppo di imprenditori e scienziati, tra cui Elon Musk, Peter Thiel e Sam Altman. Il suo obiettivo è creare un’intelligenza artificiale generale, capace di svolgere qualsiasi compito umano. Il suo prodotto più noto è ChatGPT, un sistema di generazione di testi basato su un enorme modello di rete neurale.

Emmett Shear è consapevole dei pericoli dell’intelligenza artificiale

Emmett Shear ha espresso in diverse occasioni il suo punto di vista sull’intelligenza artificiale e i suoi rischi. In un podcast del Logan Bartlett Show, ripreso dalla BBC, Shear ha paragonato l’AI a una bomba a fusione che chiunque potrebbe costruire con sabbia e candeggina. In un’intervista a Business Insider, ha detto che le intelligenze artificiali che imparano da sole sono intrinsecamente molto pericolose.

Anticipando le critiche, in un post su X ha scritto di aver esaminato le ragioni delle dimissioni di Sam Altman. “Il consiglio di amministrazione non ha licenziato Sam a causa di un disaccordo specifico sulla sicurezza. Non sono così pazzo da accettare questo lavoro senza il sostegno del consiglio di amministrazione per commercializzare i modelli di OpenAI“.